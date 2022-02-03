Пентагон подтвердил данные разведки о подготовке Россией фейкового видео как повод для вторжения в Украину

Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает Эспрессо.TV.



"Мы действительно располагаем информацией о том, что россияне, очевидно, хотели сфабриковать повод для вторжения (в Украину, - ред.)", - сказал Кирби.



Спикер отметил, что подобную тактику Россия использовала уже раньше. Кирби подтвердил детали российского плана, обнародованные разведкой, а именно то, что планировалось снять фейковое видео, на котором украинцы атакуют россиян или русскоязычных граждан в Украине. И это сфабрикованное видео должно быть использовано как повод и оправдание для вторжения.

"В контексте этой фейковой атаки, мы считаем, Россия могла создать постановочное пропагандистское видео, которое могло включать кадры с трупами, а также актерами, изображающими скорбящих людей, так же кадры уничтоженных населенных пунктов и военной техники", - пояснил Кирби.

Он добавил, что США сообщают о таких случаях, ведь считают это важным на фоне того, что Россия уже совершала такие провокации.

