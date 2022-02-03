Пентагон подтвердил данные разведки о подготовке Россией фейкового видео как повод для вторжения в Украину
Представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Джон Кирби подтвердил информацию о том, что Россия готовила план провокаций для нового вторжения в Украину, а именно видео, на котором изображено якобы нападение украинцев на российскую территорию или русскоязычных людей на Востоке Украины
Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает Эспрессо.TV.
"Мы действительно располагаем информацией о том, что россияне, очевидно, хотели сфабриковать повод для вторжения (в Украину, - ред.)", - сказал Кирби.
Спикер отметил, что подобную тактику Россия использовала уже раньше. Кирби подтвердил детали российского плана, обнародованные разведкой, а именно то, что планировалось снять фейковое видео, на котором украинцы атакуют россиян или русскоязычных граждан в Украине. И это сфабрикованное видео должно быть использовано как повод и оправдание для вторжения.
"В контексте этой фейковой атаки, мы считаем, Россия могла создать постановочное пропагандистское видео, которое могло включать кадры с трупами, а также актерами, изображающими скорбящих людей, так же кадры уничтоженных населенных пунктов и военной техники", - пояснил Кирби.
Он добавил, что США сообщают о таких случаях, ведь считают это важным на фоне того, что Россия уже совершала такие провокации.
- Напомним, в СМИ появилась информация , что разведка США разоблачила план России сфабриковать видео, на котором изображено нападение украинцев на российскую территорию или русскоязычных людей на Востоке Украины и использовать это как повод для вторжения.
- Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию и заявил, что "подобная информация уже озвучивалась".
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