Пентагон подтвердил, что Украина сбила российский "Кинжал" системой Patriot
Представитель Пентагона подтвердил заявление украинской стороны о том, что летевшую на гиперзвуковой скорости российскую ракету "Кинжал" сбили с зенитно-ракетного комплекса Patriot
Об этом во вторник, 9 мая, сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, информирует телеканал CNN.
"Могу подтвердить, что они (украинцы – ред.) сбили российскую ракету с помощью системы противоракетной обороны Patriot. Как вы знаете, эта система является частью более широкого спектра средств противовоздушной обороны, которые Соединенные Штаты и международное сообщество предоставили Украине", – отметил представитель. Министерство обороны США.
Он добавил, что США с партнерами продолжат "быстро предоставлять наземные средства противовоздушной обороны и боеприпасы, чтобы помочь Украине контролировать свое суверенное небо и защитить своих граждан от России".
Российская сторона называла "Кинжал" гиперзвуковой ракетой, и после ее сбития в Украине специалисты высказали предположение, что на самом деле это баллистическая ракета, которая способна лететь быстрее звука.
- Напомним, 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил , что украинские военные сбили российскую ракету "Кинжал" с помощью комплекса Patriot. США неофициально подтвердили это несколько позже.
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