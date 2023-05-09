Об этом во вторник, 9 мая, сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, информирует телеканал CNN.

"Могу подтвердить, что они (украинцы – ред.) сбили российскую ракету с помощью системы противоракетной обороны Patriot. Как вы знаете, эта система является частью более широкого спектра средств противовоздушной обороны, которые Соединенные Штаты и международное сообщество предоставили Украине", – отметил представитель. Министерство обороны США.

Он добавил, что США с партнерами продолжат "быстро предоставлять наземные средства противовоздушной обороны и боеприпасы, чтобы помочь Украине контролировать свое суверенное небо и защитить своих граждан от России".

Российская сторона называла "Кинжал" гиперзвуковой ракетой, и после ее сбития в Украине специалисты высказали предположение, что на самом деле это баллистическая ракета, которая способна лететь быстрее звука.