Пентагон подтвердил, что нанес авиаудар в Кабуле
Оборонное ведомство США подтвердило, что нанесло 29 августа в столице Афганистана удар с беспилотника по боевикам "Исламского государства"
Об этом сообщает US Today .
В Пентагоне заявили, что американские военные с помощью беспилотника атаковали автомобиль в Кабуле. Атака была направлена против боевиков группировки "Вилаят Хорасан", которая является ответвлением "Исламского государства", перевозивших взрывчатку и угрожавших аэропорту.
В Пентагоне отметили, что цель была успешно поражена, а удар спровоцировал вторичные взрывы, свидетельствующие о существенном количестве взрывчатки в машине. По утверждениям американских военных, данных о гибели гражданских нет.
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Напомним, 29 августа недалеко от аэропорта в столице Афганистана произошел мощный взрыв .
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