Пентагон подтвердил, что нанес авиаудар в Кабуле

Об этом сообщает US Today .

В Пентагоне заявили, что американские военные с помощью беспилотника атаковали автомобиль в Кабуле. Атака была направлена против боевиков группировки "Вилаят Хорасан", которая является ответвлением "Исламского государства", перевозивших взрывчатку и угрожавших аэропорту.

В Пентагоне отметили, что цель была успешно поражена, а удар спровоцировал вторичные взрывы, свидетельствующие о существенном количестве взрывчатки в машине. По утверждениям американских военных, данных о гибели гражданских нет.

Напомним, 29 августа недалеко от аэропорта в столице Афганистана произошел мощный взрыв .

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