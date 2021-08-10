Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию американских военных от COVID-19
Министр обороны США Ллойд Остин планирует требовать от военных обязательной вакцинации от коронавируса
Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на пресс-служба Пентагона .
"Я буду добиваться одобрения президента решение о том, чтобы сделать прививку обязательным не позднее середины сентября или сразу после получения лицензии Управления контроля за продуктами и медикаментами США", - отметил он в послании к военнослужащим.
По его словам, Минобороны будет следить за уровнем заболеваемости и влиянием на боеготовность.
Сообщается, что Байден положительно отреагировал на обращение Остина к военным.
"Я решительно поддерживаю сегодняшнее обращение министра Остина к военнослужащим о плане Министерства обороны добавить вакцину COVID-19 в перечень обязательных прививок для военнослужащих", - отметил Байден.
По его словам, вакцинация сможет "сохранить здоровье, лучше защитить свои семьи и обеспечить боеготовность наших сил к действиям в любой точке мира".
73% военнослужащих, которые сейчас служат, получили хотя бы одну дозу вакцины.
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