Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию американских военных от COVID-19

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на пресс-служба Пентагона .

"Я буду добиваться одобрения президента решение о том, чтобы сделать прививку обязательным не позднее середины сентября или сразу после получения лицензии Управления контроля за продуктами и медикаментами США", - отметил он в послании к военнослужащим.



По его словам, Минобороны будет следить за уровнем заболеваемости и влиянием на боеготовность.

Сообщается, что Байден положительно отреагировал на обращение Остина к военным.

"Я решительно поддерживаю сегодняшнее обращение министра Остина к военнослужащим о плане Министерства обороны добавить вакцину COVID-19 в перечень обязательных прививок для военнослужащих", - отметил Байден.

По его словам, вакцинация сможет "сохранить здоровье, лучше защитить свои семьи и обеспечить боеготовность наших сил к действиям в любой точке мира".

73% военнослужащих, которые сейчас служат, получили хотя бы одну дозу вакцины.