Пентагон планирует продолжить обучение для новых подразделений ВСУ в Германии

Об этом сообщает издание Укринформ со ссылкой на пресс-брифинг спикера министерства обороны США генерал Патрик Райдер.

"Обучение началось в середине января", - заметил генерал и уточнил, что их продолжительность рассчитана примерно на шесть недель, и как только они завершатся, обученные подразделения вернутся в Украину.

Читайте также: Шольц сознательно задерживает поставки Украине вооружения, - дипломат Чалый

Кроме того, Райдер предположил, что программа учений может быть продолжена для следующих подразделений Украины.

"Мы сохраняем возможность продолжать эту программу, поэтому это не одноразовая программа. И Украина будет принимать решение по отправке дополнительных сил для прохождения этого цикла", - отметил он.

Генерал также отметил, что в Пентагоне ждут этого от украинской стороны.

"Но в конце концов это их решение, которое будет учитывать ситуацию на местах", - подчеркнул представитель министерства обороны США.

19 января стало известно, что Пентагон просит войска США в Южной Корее передать часть оборудования для Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb