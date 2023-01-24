Пентагон планирует продолжить обучение для новых подразделений ВСУ в Германии
Военные тренировки для ВСУ под руководством Пентагона в Германии, где сейчас около 500 украинских военных осваивают новые образцы техники, могут быть продолжены для обучения новых подразделений из Украины
Об этом сообщает издание Укринформ со ссылкой на пресс-брифинг спикера министерства обороны США генерал Патрик Райдер.
"Обучение началось в середине января", - заметил генерал и уточнил, что их продолжительность рассчитана примерно на шесть недель, и как только они завершатся, обученные подразделения вернутся в Украину.
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Кроме того, Райдер предположил, что программа учений может быть продолжена для следующих подразделений Украины.
"Мы сохраняем возможность продолжать эту программу, поэтому это не одноразовая программа. И Украина будет принимать решение по отправке дополнительных сил для прохождения этого цикла", - отметил он.
Генерал также отметил, что в Пентагоне ждут этого от украинской стороны.
"Но в конце концов это их решение, которое будет учитывать ситуацию на местах", - подчеркнул представитель министерства обороны США.
- 19 января стало известно, что Пентагон просит войска США в Южной Корее передать часть оборудования для Украины.
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