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Пентагон планирует ежегодно выделять $3 млрд военной помощи Тайваню

8 апреля, 2023 суббота
05:34
Экономика

Пентагон просит разрешение у конгресса США на выделение ежегодной военной помощи Тайваню в размере $3 млрд по образцу Украины

Об этом сообщает Defence News.

"Конгресс предварительно дал "зеленый свет" для общей годовой военной помощи Тайваню в размере $3 миллиардов в рамках законопроекта об оборонном бюджете на 2023 финансовый год на счетах, которыми оперируют Пентагон и Государственный департамент", - отмечается в сообщении.

Причем, как заявил министр обороны США Ллойд Остин, планируется, что по крайней мере $1 миллиард из этой суммы будет выделен Тайваню по президентским полномочиям, то есть немедленно из фондов Пентагона. Именно этот инструмент используется для срочной передачи части вооружения и боеприпасов Украине.

"Моя команда усердно работает, чтобы получить необходимые возможности для конкретно такого транша. И, конечно, у нас есть такие полномочия", - отметил глава Минобороны США.

В то же время формально Конгресс еще не принял решения по основному финансированию Пентагона и Госдепа. Из-за этого в последние недели высокопоставленные чиновники американского Минобороны начали призывать Конгресс выделить финансирование, необходимое для начала процесса оказания военной помощи Тайваню.

  • Напомним, недавно в МИД Китая заявили , что вопрос Тайваня является "красной линией", которую США нельзя пересекать.
Китай
оружие
Тайвань
США
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