Об этом сообщает Defence News.

"Конгресс предварительно дал "зеленый свет" для общей годовой военной помощи Тайваню в размере $3 миллиардов в рамках законопроекта об оборонном бюджете на 2023 финансовый год на счетах, которыми оперируют Пентагон и Государственный департамент", - отмечается в сообщении.

Причем, как заявил министр обороны США Ллойд Остин, планируется, что по крайней мере $1 миллиард из этой суммы будет выделен Тайваню по президентским полномочиям, то есть немедленно из фондов Пентагона. Именно этот инструмент используется для срочной передачи части вооружения и боеприпасов Украине.

"Моя команда усердно работает, чтобы получить необходимые возможности для конкретно такого транша. И, конечно, у нас есть такие полномочия", - отметил глава Минобороны США.

В то же время формально Конгресс еще не принял решения по основному финансированию Пентагона и Госдепа. Из-за этого в последние недели высокопоставленные чиновники американского Минобороны начали призывать Конгресс выделить финансирование, необходимое для начала процесса оказания военной помощи Тайваню.