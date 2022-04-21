Пентагон озвучил детали новой военной помощи Украине от США
В Пентагоне рассказали о содержании нового пакета военной помощи для Украины на 800 млн долларов
Об этом после пресс-конференции сообщил спикер Минобороны Джон Кирби.
В частности, США предоставят Украине:
- 72 155-мм гаубицы и 144 000 артиллерийских боеприпасов;
- 72 тактические машины для буксировки 155-мм гаубиц;
- свыше 121 тактического беспилотного летательного аппарата Phoenix Ghost;
- полевое оборудование и запасные части.
"Таким образом Соединенные Штаты выделили Украине помощь в сфере безопасности на сумму свыше 4 миллиардов долларов с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе примерно 3,4 миллиарда долларов с начала вторжения России 24 февраля", – добавляют в сообщении.
Соединенные Штаты также продолжают сотрудничать со своими союзниками и партнерами для выявления и предоставления Украине дополнительных возможностей.
- 21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 миллионов долларов.
- Также США запрещают заходить в свои порты морским судам, связанным с Россией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.52
Покупка 30.52Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 34.62
- Актуальное
- Важное