Пентагон озвучил детали новой военной помощи Украине от США

Об этом после пресс-конференции сообщил спикер Минобороны Джон Кирби.



В частности, США предоставят Украине:

72 155-мм гаубицы и 144 000 артиллерийских боеприпасов;

72 тактические машины для буксировки 155-мм гаубиц;

свыше 121 тактического беспилотного летательного аппарата Phoenix Ghost;

полевое оборудование и запасные части.

"Таким образом Соединенные Штаты выделили Украине помощь в сфере безопасности на сумму свыше 4 миллиардов долларов с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе примерно 3,4 миллиарда долларов с начала вторжения России 24 февраля", – добавляют в сообщении.



Соединенные Штаты также продолжают сотрудничать со своими союзниками и партнерами для выявления и предоставления Украине дополнительных возможностей.

21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 миллионов долларов.

Также США запрещают заходить в свои порты морским судам, связанным с Россией.