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Пентагон ответил на обвинения России в нарушении территориальных вод подводной лодкой

13 февраля, 2022 воскресенье
09:47
Мир подводная лодка

Соединенные Штаты заявили, что их подлодки не проводили операций в российских территориальных водах

Об этом заявил спикер Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес, сообщает Reuters.

По его словам, американские подлодки не проводили операций в российских территориальных водах.

"То, что Россия заявила о наших операциях в ее территориальных водах - неправда. Я не буду комментировать точное расположение наших подлодок, но мы летаем, плаваем и безопасно действуем в международных водах", - заверил Райнес.

Таким образом, он отреагировал на сообщение Минобороны РФ, что российский военный корабль заставил американскую подлодку покинуть территориальные воды РФ вблизи Курильских островов, где ВМФ России проводит учения.

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Россия
Курильские острова
США
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