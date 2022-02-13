Пентагон ответил на обвинения России в нарушении территориальных вод подводной лодкой
Соединенные Штаты заявили, что их подлодки не проводили операций в российских территориальных водах
Об этом заявил спикер Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес, сообщает Reuters.
По его словам, американские подлодки не проводили операций в российских территориальных водах.
"То, что Россия заявила о наших операциях в ее территориальных водах - неправда. Я не буду комментировать точное расположение наших подлодок, но мы летаем, плаваем и безопасно действуем в международных водах", - заверил Райнес.
Таким образом, он отреагировал на сообщение Минобороны РФ, что российский военный корабль заставил американскую подлодку покинуть территориальные воды РФ вблизи Курильских островов, где ВМФ России проводит учения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.9
Покупка 27.9Продажа 28.28
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.27
- Актуальное
- Важное