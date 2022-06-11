Пентагон отреагировал на угрозы Китая начать войну в случае провозглашения независимости Тайваня
Министр обороны США Ллойд Остин пообещал в дальнейшем поддерживать Тайвань на фоне агрессивной риторики Китая.
Об этом сообщает Reuters .
Таким образом, глава Пентагона отреагировал на заявление министра обороны Китая Вэй Фэнхэ, заявившего, что Пекин готов начать войну, в случае провозглашения независимости Тайваня.
"КНР использует все более агрессивный подход в том, что касается его территориальных претензий. Наша политика не изменилась. Но, к сожалению, это не касается Китая. Мы сделаем все возможное, чтобы справиться с этим напряжением, предотвратить конфликт и достичь мира и процветания", – сказал Остин.
- 10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну , если Тайвань провозгласит независимость.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.05
Покупка 34.05Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное