Об этом сообщает Reuters .

Таким образом, глава Пентагона отреагировал на заявление министра обороны Китая Вэй Фэнхэ, заявившего, что Пекин готов начать войну, в случае провозглашения независимости Тайваня.

"КНР использует все более агрессивный подход в том, что касается его территориальных претензий. Наша политика не изменилась. Но, к сожалению, это не касается Китая. Мы сделаем все возможное, чтобы справиться с этим напряжением, предотвратить конфликт и достичь мира и процветания", – сказал Остин.

10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну , если Тайвань провозгласит независимость.

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