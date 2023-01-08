Пентагон определил, какую модификацию M2 Bradley получит Украина
Украина получит американские боевые машины пехоты M2 Bradley в версии M2A2 ODS в рамках нового пакета военной помощи
Об этом сообщило The WarZone издание со ссылкой на главного представителя Пентагона Пета Райдера.
Украина получит боевые машины пехоты M2 Bradley в версии M2A2 ODS. Соответствующую модификацию M2A2 ODS (Operation Desert Storm) разработали на основе опыта, полученного Соединенными Штатами во время войны в Ираке 1991 года (операция "Буря в пустыне").
На версию M2A2 ODS установили FBCB2 (Force XXI Battle Command Brigade and Below) – боевую информационно-управляющую систему, позволяющую обмениваться информацией с разведывательными спутниками и всеми подразделениями, имеющими аналогичные устройства.
Вместе с тем, защита машины имеет инфракрасную систему пассивной защиты от ПТРК. Внутри машины вместо индивидуальных кресел установили две скамейки на три сиденья. Это позволяет десанту быстрее покидать БМП. На месте механика-водителя установили тепловизор.
Машина также получила лазерный дальномер ELRF (Eye-Safe Laser Rangefinder) от компании Fire Control Systems с дальностью действия до 10 км.
Также - тактическую навигационную систему TACNAV (Tactical Navigation System) с приемником GPS. M2A2 ODS имеет установленную цифровую систему ориентировки DCS (Digital Compass Systems).
- 4 января начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время ожидается отправка в Украину американских БМП Bradley.
- Накануне, 5 января, официальные лица на условиях анонимности отмечали Associated Press, что в новый пакет помощи Украине от США войдут несколько десятков боевых машин Bradley
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