Об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что Пентагон объявит о долгосрочном соглашении в пятницу. Деньги будут использованы в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности для закупки двух разных типов современных ракет ПВО Patriot, а также пусковых установок и ракет Hawk.

Кроме того, как отмечает издание, одной из них является Pac-3 Patriot Advanced Capability Missile, производимая корпорацией Lockheed Martin. Другая – Guidance Enhanced Missile, также известная, как GEM-T, разработанная компанией Raytheon Technologies Corp.

Согласно описанию, она обеспечивает улучшенную способность поражать тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты или самолеты противника в дополнение к ракете PAC-3.