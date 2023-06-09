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Пентагон объявит о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд, - Bloomberg

9 июня, 2023 пятница
10:12
Война с Россией Пентагон

Пентагон объявит о долгосрочном пакете по вооружениям для Украины на сумму более 2 миллиардов долларов, в который войдет большое количество ракет для противовоздушной обороны

Об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что Пентагон объявит о долгосрочном соглашении в пятницу. Деньги будут использованы в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности для закупки двух разных типов современных ракет ПВО Patriot, а также пусковых установок и ракет Hawk.

Кроме того, как отмечает издание, одной из них является Pac-3 Patriot Advanced Capability Missile, производимая корпорацией Lockheed Martin. Другая – Guidance Enhanced Missile, также известная, как GEM-T, разработанная компанией Raytheon Technologies Corp.

Согласно описанию, она обеспечивает улучшенную способность поражать тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты или самолеты противника в дополнение к ракете PAC-3.

  • 7 июня в Совете нацбезопасности США заявили , что имеют достаточное финансирование, чтобы помочь Украине, как на поле боя, так и с ликвидацией последствий на ГЭС, в 1 октября.
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