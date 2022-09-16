Пентагон обнародовал полный список предоставленного Украине оружия
Кроме систем HIMARS, ракет Stinger и Javelin, гаубиц М777, боевых дронов Switchblade и Phoenix Ghost, Соединенные Штаты предоставили Украине многие другие виды современного вооружения, техники и оборудования на сумму свыше $15 млрд
Об этом говорится в полном списке выделенной США помощи для Украины.
"В общей сложности, Соединенные Штаты выделили около $15,8 млрд на оборонную помощь Украине с начала работы администрации Байдена, в том числе свыше $15,1 млрд после неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля", - говорится в сообщении Пентагона.
Это современные сложные боевые системы:
- 16 РСЗО типа HIMARS и ракеты к ним:
- восемь комплексов ПВО типа NASAMS;
- противорадарные ракеты HARMs,
- 20 вертолетов Ми-17;
- 126 гаубиц калибра 155-мм и более 800 тыс. снарядов к ним, в том числе 2 тысячи высокоточных патронов.
- 20 гаубиц калибра 105 мм и 180 тыс. снарядов;
- 20 минометных систем калибра 120 мм и боеприпасы к ним;
- полсотни противоартиллерийских радаров и т.д.
Кроме того, в Украину отправлено:
- 200 бронетранспортеров М113;
- 100 медицинских автомобилей;
- сотни бронированных автомобилей HMMWV;
- 126 транспортеров для гаубиц;
- 22 тактические ремонтные машины;
- грузовые трейлеры;
- 18 патрульных катеров;
- беспилотные катера береговой охраны;
- машины для командных пунктов;
- 40 противоминных средств MaxxPro.
Среди индивидуальных образцов вооружений ВСУ получили более 1,4 тыс. зенитных комплексов Stinger; 8,5 тыс. противотанковых систем Javelin; около 32 тыс. других противотанковых систем; 1,5 тыс. ракет TOW; более 700 боевых тактических дронов Switchblade; столько же дронов Phoenix Ghost; беспилотные воздушные системы Puma и Scan Eagle.
В списке поставок, кроме того, указано более 10 тыс. гранатометов и стрелкового оружия, более 60 млн стрелковых патронов, 75 тыс. комплектов бронежилетов и шлемов; гарпунные системы береговой охраны. Отправлены также взрывчатка С4; приборы ночного видения; средства защиты от оружия массового поражения; оборудование для радиоэлектронных помех; медицинские средства; услуги коммерческих спутниковых снимков и многое другое.
В целом полный список содержит более 45 пунктов различных видов вооружения, техники, оборудования и услуг.
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