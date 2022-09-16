Пентагон обнародовал полный список предоставленного Украине оружия

Об этом говорится в полном списке выделенной США помощи для Украины.

"В общей сложности, Соединенные Штаты выделили около $15,8 млрд на оборонную помощь Украине с начала работы администрации Байдена, в том числе свыше $15,1 млрд после неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля", - говорится в сообщении Пентагона.

Это современные сложные боевые системы:

16 РСЗО типа HIMARS и ракеты к ним:

восемь комплексов ПВО типа NASAMS;

противорадарные ракеты HARMs,

20 вертолетов Ми-17;

126 гаубиц калибра 155-мм и более 800 тыс. снарядов к ним, в том числе 2 тысячи высокоточных патронов.

20 гаубиц калибра 105 мм и 180 тыс. снарядов;

20 минометных систем калибра 120 мм и боеприпасы к ним;

полсотни противоартиллерийских радаров и т.д.

Кроме того, в Украину отправлено:

200 бронетранспортеров М113;

100 медицинских автомобилей;

сотни бронированных автомобилей HMMWV;

126 транспортеров для гаубиц;

22 тактические ремонтные машины;

грузовые трейлеры;

18 патрульных катеров;

беспилотные катера береговой охраны;

машины для командных пунктов;

40 противоминных средств MaxxPro.

Среди индивидуальных образцов вооружений ВСУ получили более 1,4 тыс. зенитных комплексов Stinger; 8,5 тыс. противотанковых систем Javelin; около 32 тыс. других противотанковых систем; 1,5 тыс. ракет TOW; более 700 боевых тактических дронов Switchblade; столько же дронов Phoenix Ghost; беспилотные воздушные системы Puma и Scan Eagle.

В списке поставок, кроме того, указано более 10 тыс. гранатометов и стрелкового оружия, более 60 млн стрелковых патронов, 75 тыс. комплектов бронежилетов и шлемов; гарпунные системы береговой охраны. Отправлены также взрывчатка С4; приборы ночного видения; средства защиты от оружия массового поражения; оборудование для радиоэлектронных помех; медицинские средства; услуги коммерческих спутниковых снимков и многое другое.

В целом полный список содержит более 45 пунктов различных видов вооружения, техники, оборудования и услуг.

16 сентября в Пентагоне назвали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине.

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на $600 млн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb