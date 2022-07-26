Об этом сообщает официальный сайт Пентагона .

Этот пакет включает вооружение на сумму около $175 млн, изъятое из существующих военных запасов США из-за президентского распоряжения и оборудование на $95 млн от Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).

По словам высокопоставленного чиновника минобороны США, в президентский пакет включены четыре дополнительных системы HIMARS, после чего в Украине их станет 16, четыре командно-штабных машины, дополнительное противотанковое вооружение, запасные части, другое снаряжение и 36 тыс. снарядов калибра 105 мм.

В пакет USAI вошли 580 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost. Их будут закупать у производителей и затем поставлять украинским военным.

22 июля координатор совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что новый пакет помощи Украине от США включает четыре HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost.

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