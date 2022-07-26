Пентагон обнародовал полное содержание нового пакета помощи Украине с HIMARS и дронами Phoenix Ghost
Министерство обороны США объявило, что в новый пакет помощи Украины вошли четыре реактивных системы залпового огня HIMARS и 580 тактических беспилотников Phoenix Ghost
Об этом сообщает официальный сайт Пентагона .
Этот пакет включает вооружение на сумму около $175 млн, изъятое из существующих военных запасов США из-за президентского распоряжения и оборудование на $95 млн от Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).
По словам высокопоставленного чиновника минобороны США, в президентский пакет включены четыре дополнительных системы HIMARS, после чего в Украине их станет 16, четыре командно-штабных машины, дополнительное противотанковое вооружение, запасные части, другое снаряжение и 36 тыс. снарядов калибра 105 мм.
В пакет USAI вошли 580 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost. Их будут закупать у производителей и затем поставлять украинским военным.
- 22 июля координатор совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что новый пакет помощи Украине от США включает четыре HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.04
Покупка 38.04Продажа 39.1
-
EUR
Покупка 38.3Продажа 39.56
- Актуальное
- Важное