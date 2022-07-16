В этом на брифинге заверил официальный представитель Пентагона, сообщает сайт ведомства.

"Мне интересно, планируют ли США отслеживать оружие в Украине, и видят ли Соединенные Штаты какие-то проблемы в том, что украинцы отслеживают свое оружие? Этот вопрос связан со слухами о контрабанде оружия из Украины", - спросила его Лиз Фриден из Fox News .

На что представитель заявил, что США хорошо знают, что украинцы используют свое оружие только для защиты от россиян.

"Мы очень хорошо знаем, как украинцы используют оружие, которое мы им предоставили, и не видим никаких признаков того, что это оружие идет еще куда-нибудь, кроме как для борьбы против россиян", - сказал он.

"Мы нигде не видим признаков того, что это оружие было передано кому-либо, кроме ВСУ", - подчеркнул спикер Пентагона.

По состоянию на 14 июля было известно, что в НАТО уверены: Украина должным образом обеспечивает сохранность и учет оружия, получаемого от союзников в реализации права на самооборону от российской агрессии.

16 июля Пентагон заявил, что американские ракетные системы M142 HIMARS существенно влияют на ход боевых действий в Украине.

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