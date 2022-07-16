Пентагон "не видит никаких признаков" направления переданного Украине оружия еще куда-то, кроме защиты от россиян
Министерство обороны США не видит никаких признаков того, что переданное Украине американское оружие могут продавать или использовать не по назначению
В этом на брифинге заверил официальный представитель Пентагона, сообщает сайт ведомства.
"Мне интересно, планируют ли США отслеживать оружие в Украине, и видят ли Соединенные Штаты какие-то проблемы в том, что украинцы отслеживают свое оружие? Этот вопрос связан со слухами о контрабанде оружия из Украины", - спросила его Лиз Фриден из Fox News .
На что представитель заявил, что США хорошо знают, что украинцы используют свое оружие только для защиты от россиян.
"Мы очень хорошо знаем, как украинцы используют оружие, которое мы им предоставили, и не видим никаких признаков того, что это оружие идет еще куда-нибудь, кроме как для борьбы против россиян", - сказал он.
"Мы нигде не видим признаков того, что это оружие было передано кому-либо, кроме ВСУ", - подчеркнул спикер Пентагона.
- По состоянию на 14 июля было известно, что в НАТО уверены: Украина должным образом обеспечивает сохранность и учет оружия, получаемого от союзников в реализации права на самооборону от российской агрессии.
- 16 июля Пентагон заявил, что американские ракетные системы M142 HIMARS существенно влияют на ход боевых действий в Украине.
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