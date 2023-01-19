Пентагон: не видим надвигающегося нового большого наступления РФ на Украину

Об этом в интервью Радио Свободе рассказал спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер .

"Сейчас мы не видели способности российских военных на передовой. Российские войска распространились от Харькова до Херсона. Сейчас лично я не вижу, чтобы надвигалось большое российское наступление. Но будем и дальше наблюдать", – говорит Батлер.

Спикер Пентагона сказал, что на фронте в развитии событий могут отыграть боевики из ППК "Вагнера", однако сейчас не кажется, что она имеет для этого возможности.

Мы видели, как группа Вагнера использует узников и призывников, отправляя их вперед. То, что мы бы назвали пушечным мясом, которое предназначено на убой. Просто сотни людей были убиты, поскольку их отправили туда с очень слабой защитой. затем регулярные силы Вагнера приходят и ищут уязвимые места в украинских линиях. Но сил Вагнера недостаточно, чтобы двигаться по полю боя и вокруг", - добавил Батлер.

В вечернем видеообращении 18 января президент Владимир Зеленский назвал ситуацию на фронте тяжелой, а боевые действия на востоке страны – наиболее жестокими и принципиальными.

Кроме того, разведка США не нашла подтверждения подготовки наступления оккупационных сил на территорию Украины из Беларуси.

19 января глава МИД Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников выступили с общим заявлением: они призвали партнеров предоставить танки Украине и предупредили об угрозе нового наступления РФ.

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