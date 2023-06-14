Пентагон не подтверждает данные об уничтоженной технике при контрнаступлении ВСУ

Об этом заявила во время брифинга заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

"Относительно отчета о том, что 16 транспортных средств было уничтожено, я видела эти сообщения, но я не могу подтвердить некоторые вытекающие из этого видео и изображения. По крайней мере те, что мы видим от россиян относительно размещения этих изображений", - сказала Сингх. .

Представительница Пентагона добавила, что в ведомстве продолжают следить за этим. Она также добавила, что при поставках помощи Украине Пентагон учитывает, что повреждение техники на поле боя является непременной составляющей боевых действий.

Также Сингх затруднилась сказать, будет ли заменяться каждая единица уничтоженной техники.

"Я не знаю, будет ли обратное пополнение в соотношении один к одному", - сказала заместитель.