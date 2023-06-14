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Пентагон не подтверждает данные об уничтоженной технике при контрнаступлении ВСУ

14 июня, 2023 среда
10:25
Война с Россией Пентагон

В Пентагоне не могут подтвердить информацию об уничтожении в ранних раундах контрнаступления 16 единиц техники, которую США передали Украине

Об этом заявила во время брифинга заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

"Относительно отчета о том, что 16 транспортных средств было уничтожено, я видела эти сообщения, но я не могу подтвердить некоторые вытекающие из этого видео и изображения. По крайней мере те, что мы видим от россиян относительно размещения этих изображений", - сказала Сингх. .

Представительница Пентагона добавила, что в ведомстве продолжают следить за этим. Она также добавила, что при поставках помощи Украине Пентагон учитывает, что повреждение техники на поле боя является непременной составляющей боевых действий.

Также Сингх затруднилась сказать, будет ли заменяться каждая единица уничтоженной техники.

"Я не знаю, будет ли обратное пополнение в соотношении один к одному", - сказала заместитель.

  • По состоянию на 12 июня отмечалось, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины прошли на флангах от 250 до 700 метров, подвинув тем самым неприятеля.
  • На следующий день Минобороны отчитывалось , что ВСУ продвигаются на Бахмутском, Торецком и Бердянском направлениях.
  • Утром 14 июня Генштаб ВСУ отмечал : на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиаудар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Обстрелял такие населенные пункты, как Времовка, Новополь Донецкой области; Левадное, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Жеребянки, Каменское Запорожской области; Змиевка, Казацкое, Николаевка, Веривка, Инженерное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.
  • Украинские силы обороны продолжают наступать на фронте и добились частичного успеха. За последние трое суток они освободили более 3 квадратных километров территории.
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