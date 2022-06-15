Пентагон назвал перечень вооружения, которое предоставит Украине, согласно новому пакету помощи

Об этом сообщил представитель Пентагона Дж. Тодд Брессил, информирует CNN.

"Соединенные Штаты уже выделили около $6,3 млрд на помощь Украине с начала работы администрации Байдена, в том числе примерно $5,6 млрд. с начала неспровоцированного вторжения России 24 февраля", - заявил представитель Минобороны.

Всего было 11 траншей помощи. В рамках 12 пакета посылают 18 дополнительных гаубиц с тактическими транспортными средствами для их буксировки, 36 000 патронов калибра 155 мм для гаубиц, а также запчасти и другое оборудование для артиллерии.

Расход также включает в себя боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HMARS и тактические машины "для восстановления оборудования".

Также присылают две системы береговой обороны Harpoon, тысячи защищенных радиостанций и тысячи приборов ночного видения, тепловые прицелы и другую оптику.

Пакет также включает финансирование "на обучение, техническое обслуживание, содержание, транспортные и административные расходы".

Напомним, сегодня президент США Джо Байден в среду провел телефонные переговоры с украинским визави Владимиром Зеленским, в которых подтвердил выделение Киеву миллиарда долларов помощи.

Также сообщалось, что американские ракетные системы HIMARS поступят в Украину до конца июня. Украинские воины уже прошли обучение и будут использовать их на поле боя.

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