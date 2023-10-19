Пентагон назвал количество ядерных боеголовок в арсенале Китая

Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на ежегодный отчет министерства обороны США по Китаю.

"В течение 2022 года Пекин продолжил свою стремительную ядерную экспансию, и, по оценкам министерства обороны, по состоянию на май 2023 года у Китая было более 500 действующих ядерных боеголовок", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что за год Китай получил около 100 новых боеголовок, что превышает предыдущие прогнозы. Пентагон считает, что к 2030 году Китай будет иметь более 1000 действующих ядерных боеголовок, большинство из которых будут развернуты на боевом дежурстве.