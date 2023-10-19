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Пентагон назвал количество ядерных боеголовок в арсенале Китая

19 октября, 2023 четверг
19:41
Мир Китай ядерное оружие

По данным Пентагона, в настоящее время Китай имеет более 500 ядерных боеголовок, а к 2030 году их количество вырастет до тысячи

Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на ежегодный отчет министерства обороны США по Китаю.

"В течение 2022 года Пекин продолжил свою стремительную ядерную экспансию, и, по оценкам министерства обороны, по состоянию на май 2023 года у Китая было более 500 действующих ядерных боеголовок", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что за год Китай получил около 100 новых боеголовок, что превышает предыдущие прогнозы. Пентагон считает, что к  2030 году Китай будет иметь более 1000 действующих ядерных боеголовок, большинство из которых будут развернуты на боевом дежурстве.

  • Недавно СМИ сообщили, что в Китае приступают к строительству нового поколения подлодок с ядерным вооружением по российским технологиям, отличающимся низким уровнем шумности и заметности.
Китай
ядерная безопасность
США
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