Пентагон назвал испытание Китаем гиперзвукового оружия постоянной угрозой
Министр обороны США Ллойд Остин выразил обеспокоенность испытанием китайских гиперзвуковых ракет
Об этом глава Пентагона заявил на брифинге 17 ноября, передает Голос Америки .
Проведенные летом испытания гиперзвуковой ракеты вызвали у США беспокойство по росту военного потенциала КНР.
Ллойд Остин назвал Китай "определяющим вызовом" для США в ближайшей перспективе.
"Мы продолжаем делать все возможное, чтобы разработать соответствующие меры и правильный подход, которые в будущем будут необходимыми и эффективными при столкновении с любой угрозой, будь то Китаем, Россией или другой страной", - добавил Остин.
Напомним, ранее разведка США сообщала , что в августе 2021 года армия Китая тайно испытала гиперзвуковую ракету, которая облетела всю планету.
Гиперзвуковое оружие движется со скоростью, которая в пять раз превышает скорость звука, поэтому его сложно отследить.
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