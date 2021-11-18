Пентагон назвал испытание Китаем гиперзвукового оружия постоянной угрозой

Об этом глава Пентагона заявил на брифинге 17 ноября, передает Голос Америки .



Проведенные летом испытания гиперзвуковой ракеты вызвали у США беспокойство по росту военного потенциала КНР.



Ллойд Остин назвал Китай "определяющим вызовом" для США в ближайшей перспективе.



"Мы продолжаем делать все возможное, чтобы разработать соответствующие меры и правильный подход, которые в будущем будут необходимыми и эффективными при столкновении с любой угрозой, будь то Китаем, Россией или другой страной", - добавил Остин.



Напомним, ранее разведка США сообщала , что в августе 2021 года армия Китая тайно испытала гиперзвуковую ракету, которая облетела всю планету.



Гиперзвуковое оружие движется со скоростью, которая в пять раз превышает скорость звука, поэтому его сложно отследить.

В сентябре Северная Корея заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.