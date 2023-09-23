Пентагон назначил контролера для мониторинга помощи Украине
Генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч избран главным контролером помощи, поступающей в Украину
Об этом сообщает CNN.
Согласно сообщению Совета генеральных инспекторов по добродетели и эффективности, Роберт Сторч приступит к новой должности 18 октября. Он будет работать с Государственным департаментом и наблюдателями из Агентства США по международному развитию, чтобы контролировать примерно 113 миллиардов долларов помощи, направленной Украине и другим странам с начала войны прошлого года.
Сенатор-республиканец Роджер Викер, высокопоставленный член комитета по вооруженным силам, вместе с несколькими коллегами поздравили объявление главного генерального инспектора и заверил, что это может обеспечить поддержку конгрессом выделения нового пакета финансирования для Украины.
"Назначение главного генерального инспектора поможет обеспечить поддержку конгрессом обороны Украины наиболее ответственным и эффективным способом", - сказал Викер.
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Поскольку администрация Байдена продолжает посылать миллиарды долларов помощи Украине, некоторые члены конгресса, в частности республиканцы, призывают усилить надзор, чтобы предотвратить мошенничество и злоупотребления.
На минувшей неделе генеральный инспектор Пентагона создал новую команду в Украине для лучшего мониторинга помощи Киеву со стороны США в сфере безопасности. В организации сообщили, что высокопоставленный представитель США начал работу в Украине в конце августа, а дополнительный персонал ожидается до конца сентября.
- 14 сентября Джо Байден объявил о назначении бывшего министерка по торговле Пенни Прицкер на должность специального представителя по экономическому восстановлению Украины.
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