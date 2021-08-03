Пентагон научил искусственный интеллект "предсказывать будущее" на несколько дней вперед

Об этом сообщает The Times, передает "РБК-Украина".

Если спутники зафиксируют отплытие подводной лодки на территории вражеской страны, искусственному интеллекту понадобится лишь несколько секунд, чтобы проанализировать ситуацию, когда военные часами будут пересматривать и анализировать данные.

В конце концов, вместо того, чтобы тратить время на реагирование и возложение на устаревшие данные, США могут использовать GIDE для предупредительных шагов во время военных операций.

Технология искусственного интеллекта GIDE не является инновационной, впрочем до сих ее никто не использовал в военных целях. Америка планирует начать практическое использование системы в ближайшее время. Скорее всего то, что следующие масштабные испытания состоятся уже весной 2022 года во время глобальных военных учений.