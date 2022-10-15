Об этом заявил высокопоставленный американский военный чиновник, пишет CNN.

"Мы видим успехи на севере, на линии продвижения украинцев, к северу от города Милово, а затем простирается по существу на север и запад с рядом небольших городов и сел, которые украинцы смогли зачистить от россиян", – сказал он.

В центральной части Украины (вероятно, речь идет о Донетчине) Пентагон также наблюдает определенные "постепенные успехи", которые измеряются километрами.

По словам представителя американского Минобороны, в связи с последующим наступлением украинские силы меньше полагаются на управляемые реактивные системы залпового огня (РСЗО), чтобы противостоять россиянам.

"Они отвели значительную часть боевого пространства под стандартную артиллерию, а не под РСЗО. Они могут достигать российских целей, которые они хотят поразить, стандартной артиллерией", – добавил он.

Несколько месяцев назад дальнобойные системы залпового огня были ключевым приоритетом украинских сил, поскольку позволяли поражать позиции армии РФ. Сейчас же, с усилением ракетных ударов по гражданским объектам, Украина делает упор на системы противовоздушной обороны.

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