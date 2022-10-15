Пентагон: наступление ВСУ изменило ситуацию - ключевыми для успеха Украины являются не дальнобойные РСЗО, а ПВО и артиллерия
По оценкам Пентагона, украинские силы продолжают продвигаться на севере и добились определенных успехов в Херсонской области, что увеличивает важность стандартной артиллерии.
Об этом заявил высокопоставленный американский военный чиновник, пишет CNN.
"Мы видим успехи на севере, на линии продвижения украинцев, к северу от города Милово, а затем простирается по существу на север и запад с рядом небольших городов и сел, которые украинцы смогли зачистить от россиян", – сказал он.
В центральной части Украины (вероятно, речь идет о Донетчине) Пентагон также наблюдает определенные "постепенные успехи", которые измеряются километрами.
По словам представителя американского Минобороны, в связи с последующим наступлением украинские силы меньше полагаются на управляемые реактивные системы залпового огня (РСЗО), чтобы противостоять россиянам.
"Они отвели значительную часть боевого пространства под стандартную артиллерию, а не под РСЗО. Они могут достигать российских целей, которые они хотят поразить, стандартной артиллерией", – добавил он.
Несколько месяцев назад дальнобойные системы залпового огня были ключевым приоритетом украинских сил, поскольку позволяли поражать позиции армии РФ. Сейчас же, с усилением ракетных ударов по гражданским объектам, Украина делает упор на системы противовоздушной обороны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 40.82
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.46
- Актуальное
- Важное