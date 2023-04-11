Pentagon leaks
Вопрос слитых документов из Пентагона не утихает несколько дней
И главный вопрос, на который пока нет ответа: настоящие документы или нет. На этот вопрос и не будет короткого ответа, потому что все гораздо сложнее.
Из того, что я вижу в настоящее время, ситуация разворачивалась таким образом. Сначала документы действительно были слиты, но не раскручивались. После эти документы уже были раскручены, но с российскими правками.
Есть ли в документах правдивая информация? Есть. Есть лживая? Е. Большинство правдивой информации из этих документов действительно доступно в открытых источниках. Большинство же лживой трудно проверить, но можно понять по тому, какую задачу она выполняла. Так, например, информация о возможностях американской разведки должна испугать россиян масштабом их проникновения в ихние структуры. В то время как информация о потерях должно испугать наше общество, что ему врут.
Слитные документы являлись попыткой ввести в заблуждение российский штаб. Россияне перекрутили документы и запустили их уже против нас, с тем, что там якобы очень чувствительная информация
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Поэтому мой вывод таков? Слитные документы являлись попыткой ввести в заблуждение российский штаб. Россияне перекрутили документы и запустили их уже против нас, с тем, что там якобы очень чувствительная информация.
В любых обстоятельствах особый вред эти документы нанести нам не могут. Тем более, если их слили. Если бы россияне доверяли этим документам — они бы точно не сливали и не раскручивали их, а ждали, подтвердим ли мы их подлинность своими действиями.
Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист
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