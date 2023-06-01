Пентагон купить в SpaceX терминалы Starlink для Украины

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что терминалы, возможно, будут приобретены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

"Мы продолжаем работать с рядом глобальных партнеров, чтобы обеспечить Украине устойчивые спутниковые и коммуникационные возможности, которые ей нужны. Спутниковая связь жизненно важна в общей коммуникационной сети Украины, и министерство обороны заключило контракт со Starlink на услуги такого типа", - говорится в заявлении Пентагона.

Из соображений безопасности минобороны США не предоставляет дополнительных сведений о количестве заключенных контрактов и именах партнеров.

Издание отмечает, что еще в декабре министерство обороны США сообщило, что он будет предоставлять Украине терминалы и услуги спутниковой связи, но не подтвердило, что компания SpaceX получит контракт.

Bloomberg комментирует, что это заявление стало последним словом в часто противоречивых отношениях Пентагона с Маском, поскольку в октябре прошлого года владелец SpaceX сообщил Пентагону, что не будет продолжать оплачивать счета за портативные терминалы.