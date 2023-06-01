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Пентагон купить в SpaceX терминалы Starlink для Украины

1 июня, 2023 четверг
19:47
Война с Россией Starlink

Пентагон объявил, что для украинских военных терминалы Starlink - из соображений безопасности, точное количество контрактов и терминалов минобороны США пока не называет

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что терминалы, возможно, будут приобретены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

"Мы продолжаем работать с рядом глобальных партнеров, чтобы обеспечить Украине устойчивые спутниковые и коммуникационные возможности, которые ей нужны. Спутниковая связь жизненно важна в общей коммуникационной сети Украины, и министерство обороны заключило контракт со Starlink на услуги такого типа", - говорится в заявлении Пентагона.

Из соображений безопасности минобороны США не предоставляет дополнительных сведений о количестве заключенных контрактов и именах партнеров.

Издание отмечает, что еще в декабре министерство обороны США сообщило, что он будет предоставлять Украине терминалы и услуги спутниковой связи, но не подтвердило, что компания SpaceX получит контракт.

Bloomberg комментирует, что это заявление стало последним словом в часто противоречивых отношениях Пентагона с Маском, поскольку в октябре прошлого года владелец SpaceX сообщил Пентагону, что не будет продолжать оплачивать счета за портативные терминалы.

  • Ранее компания Илона Маска SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование защитниками Украины спутникового интернета Starlink для управления дронами. Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что спутниковый интернет Starlink, обеспечивавший украинским военным широкополосную связь, "никогда не предназначался для использования в качестве оружия".
  • Американский астронавт Скотт Келли призвал Илона Маска вернуть ВСУ полный доступ к Starlink. Бизнесмен отказал в просьбе и оправдал это тем, что "не допустит эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне".
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американское правительство провело ряд разговоров с Маском по использованию спутникового интернета Starlink в Украине.
Технологии
Илон Маск
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