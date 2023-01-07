Пентагон констатировал, что Россия не прекращала боевых действий 6 января

Об этом на брифинге заявила заместитель помощника министра обороны США в России, Украине и Евразии Лора Купер.

"Путин не отказался от своих целей доминировать над Украиной и продолжать завоевывать украинскую территорию", – заявила представитель минобороны США.

По ее словам, российские военные не прекратили ведение огня, хотя накануне президент РФ заявил об одностороннем прекращении боевых действий в течение суток 6 января.

"Заявление Путина мы должны воспринимать с недоверием. Это тот самый мужчина, который заявил, что не будет вторгаться в Украину", - сказала она.

Лора Купер добавила, что состояние вооруженных сил РФ не совпадает с целями Кремля, ведь у российских военных низкий моральный дух, и это только усугубляет ситуацию для них.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня в Украине. Эспрессо проинформировало , как на это отреагировали в Украине.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай также заявил , что российские войска не прекращали вести огонь, несмотря на объявленное ими "рождественское перемирие".

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