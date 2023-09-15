Пентагон: КНДР станет соучастником убийств украинцев, если будут поставлять боеприпасы России
Любая страна, поддерживающая Россию в войне против Украины, является соучастником убийств украинских гражданских, чиновников и находящихся на поле боя
Об этом на брифинге заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.
По ее словам, пока можно наблюдать, что Россия остается в изоляции из-за продолжения войны в Украине.
"Поэтому мы сейчас видим, как Россия находится в достаточно отчаянном состоянии и ищет поддержки от Северной Кореи, когда речь идет о боеприпасах", - заявила Сингх.
Отмечается, что в Соединенных Штатах пока не видели официального соглашения, объявленного ни одной из стран, но это то, за чем они следят и ожидают.
"И я думаю, что любая страна, поддерживающая Россию в ее неспровоцированной войне в Украине, конечно, собирается не только продолжать конфликт, но и непосредственно участвует в убийстве невиновных украинских гражданских, должностных лиц и находящихся на поле боя ", - сказала спикер.
Она также добавила, что поставки любого вида оружия России снова нарушили бы резолюции Совбеза ООН, за которые она проголосовала сама.
Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".
В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.
В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.
18 августа стало известно , что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.
4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили , что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.
Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию на следующей неделе.
В понедельник, 11 сентября, стало известно , что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ина в РФ "в ближайшие дни".
Во вторник утром, 12 сентября, бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ина прибыл в РФ. Ожидается, что диктатор из КНДР встретится во российском Владивостоке с Владимиром Путиным.
Ким Чен Ын и Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".
США обеспокоены переговорами между Российской Федерацией и Северной Кореей и обещают последствия в случае углубления оборонного сотрудничества.
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