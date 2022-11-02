Пентагон: Китай затягивает с переговорами по ядерному сдерживанию
Чиновники Соединенных Штатов утверждают, что в Китае не проявили интереса к обсуждению шагов по снижению риска, связанного с ядерным оружием
Об этом передает Reuters.
Так, Пентагон уже заявлял, что Китай производит значительное расширение своих ядерных сил и движется к тому, чтобы к 2030 году иметь 1000 ядерных боеголовок.
Утверждая, что Соединенные Штаты уже имеют гораздо больший арсенал оружия, Пекин сопротивлялся переговорам с Вашингтоном о контроле над вооружениями.
Заместитель помощника госсекретаря по контролю над вооружениями Александр Белл сообщил Атлантическому совету, что, несмотря на усилия США, Вашингтон и Пекин до сих пор не приступили к взаимодействию по этому вопросу.
"Как первый шаг мы бы очень хотели поговорить с ними о доктринах друг друга, о кризисном управлении", - отметил он.
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