Об этом передает Reuters.

Так, Пентагон уже заявлял, что Китай производит значительное расширение своих ядерных сил и движется к тому, чтобы к 2030 году иметь 1000 ядерных боеголовок.

Утверждая, что Соединенные Штаты уже имеют гораздо больший арсенал оружия, Пекин сопротивлялся переговорам с Вашингтоном о контроле над вооружениями.

Заместитель помощника госсекретаря по контролю над вооружениями Александр Белл сообщил Атлантическому совету, что, несмотря на усилия США, Вашингтон и Пекин до сих пор не приступили к взаимодействию по этому вопросу.

"Как первый шаг мы бы очень хотели поговорить с ними о доктринах друг друга, о кризисном управлении", - отметил он.

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