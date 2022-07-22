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Пентагон изучает перспективы поставки Украине истребителей

22 июля, 2022 пятница
23:38
война с Россией

Министерство обороны США изучает перспективы поставок Украине боевых самолетов тактической авиации

Об этом сообщает Милитарный

22 июля координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби сообщил журналистам, что Пентагон изучает перспективы поставки Украине истребителей. Хотя сами поставки и состоятся нескоро из-за сложности самолетов в обслуживании. О чем именно говорил Джон Кирби, рассказала в своем Twitter американская журналистка Лара Селигман.

Собственно, накануне то, что американцы изучают варианты самолетов, которые могли бы быть поставлены украинцам, сказал глава штаба Военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун. Среди возможных опций, кроме американских самолетов (F-16, F-18, F-15), рассматривались также и самолеты европейского производства (Gripen, Eurofighter Typhoon и Rafale Dassault).

Ранее Конгресс уже проголосовал за бюджет Пентагона, предусматривающий 100 млн долларов для организации обучения украинских пилотов. Предложение запланировать средства на эти нужды внес конгрессмен республиканец Адам Кинзингер.

  • 26 мая самолет-истребитель ВВС ВСУ успешно отработал враждебную цель в небе над Черновицкой областью.

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