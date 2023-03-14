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Пентагон и минобороны РФ отреагировали на столкновение дрона и истребителя над Черным морем

14 мартa, 2023 вторник
21:36
Новости

Пентагон заявил, что истребитель РФ получил повреждения, а дрон не попал в руки России – минобороны РФ же заявляет, что не стреляло по беспилотнику и он двигался в направлении Крыма

Реакцию военных обеих сторон представляет Sky News.

Перехват беспилотников не является редкостью, но "такое поведение является необычным, печальным и опасным", — сказал журналистам пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

Действия российских пилотов он назвал "опасными и непрофессиональными", добавив: "Думаю, они говорят сами за себя".

Господин Райдер сказал, что российский Су-27, задел пропеллер беспилотника, вероятно, был поврежден.

По его словам, операторы беспилотника были вынуждены ликвидировать его после столкновения, поскольку повреждение винта MQ-9 сделало его неуправляемым.

Отвечая на вопрос, летал ли беспилотник близ Украины, он ответил, что "было далеко от любой территории Украины".

Он отказывается комментировать операции по восстановлению дрона, но добавляет, что Россия не получила дрона.

Беспилотник MQ-9 действительно может быть вооружен, но он выполнял разведывательную миссию в международных водах, и Пентагон не будет комментировать, было ли на борту оружие, сказал Райдер.

По его словам, два Су-27 летели с беспилотником около 40 минут, но до столкновения из-за дрона не было радиосвязи между США и Россией.

Райдер также заявил, что США готовятся обнародовать видео инцидента с российскими истребителями над Черным морем.

"Сейчас мы осуществляем процесс рассекречивания (видео) и будем сообщать об актуальной информации о визуальных данных об этом инциденте", – сказал он в ответ на вопрос, будет ли опубликовано видео.

Спикер Пентагона не прокомментировал, будут ли Соединенные Штаты пытаться забрать остатки беспилотника из Черного моря, но указал, что российская сторона доступа к нему пока не получила.

Министерство обороны России во вторник вечером заявило, что их истребители Су-27 не имеют отношения к падению американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, который приблизился к аннексированному Крыму и летел с нарушениями.

Как утверждает оборонное ведомство РФ, американский беспилотник летел "в направлении государственной границы Российской Федерации" с отключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства".

"С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава сил ПВО. В результате резкого маневрирования в районе 9:30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью", - утверждают в Минобороне. России.

  • Напомним, сегодня, 14 марта, в международном авиапространстве над Черным морем российские самолеты атаковали беспилотник США и повредили его пропеллер. После этого операторы дрона ликвидировали его. После инцидента США начали переговоры с РФ на "высшем уровне" и вызвали посла России в Вашингтон.
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