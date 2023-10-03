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Пентагон готов передать Украине ATACMS: ждет согласия Байдена, - Bloomberg

3 октября, 2023 вторник
15:03
Война с Россией ракета ATACMS

Пентагон готов очень быстро предоставить Украине ракеты ATACMS – ждут лишь окончательного согласия президента США Джо Байдена

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В министерстве обороны США заявили о готовности передать Украине часть ракет большой дальности ATACMS с кассетной боевой частью, как только американский президент Джо Байден примет соответствующее решение

Как пишут журналисты, помощник главы Пентагона по вопросам закупок Даг Буш рассказал, что "армия уже давно готова к такому развитию событий" и готова "действовать быстро".

В то же время чиновник отметил, что тип ракет, которые Соединенные Штаты в перспективе отправят Украине, уже определены.

"Мы готовы (передать Украине ракеты ATACMS - Ред.), когда и если президент решит это сделать", - подчеркнул Буш.

Bloomberg добавляет, что существует несколько модификаций ракет, включая кассетные боеприпасы или обычные боеголовки. Кассетное вооружение ATACMS имеет дальность 25-300 километров. Ракеты несут 300–950 кассетных боеприпасов.

Что известно об отправке ATACMS по Украине

19 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере $325 миллионов, в который войдут снаряды для HIMARS и артиллерии.

В конце мая представители Конгресса США уже призвали Байдена отправить в Украину упомянутые ракеты. В письме, адресованном президенту США, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS).

10 июня члены обеих партий нижней палаты конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS. А 21 июня комитет палаты представителей иностранных дел поддержал резолюцию в Байден с призывом немедленного предоставить Украине ATACMS.

Издание WP сообщило , что США не имеют достаточного количества ракет ATACMS для того, чтобы передать их Украине.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире Эспрессо отметил , что Украине нужны именно кассетные ракеты ATACMS, но не факт, что они есть в США.

Уже в сентябре стало известно , что США могут передать ракеты Украине в последующих пакетах помощи.

Также сообщалось , что администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности, сразу оснащенные кассетными боеприпасами. The Wall Street Journal писал , что Украина близка к тому, чтобы получить от США ракеты ATACMS уже этой осенью.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что украинские военные будут использовать американские ракеты так, как они считают сами.

22 сентября на переговорах президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что Украина получит небольшое количество ракет ATACMS.

28 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил , что предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия обсуждали во время встречи президент Владимир Зеленский, глава США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на прошлой неделе.

Джо Байден
США
оружие для Украины
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