Пентагон формирует в Киеве команду инспекторов для контроля за поставкой оружия
Генеральный инспектор министерства обороны США отправляет в Киев своих сотрудников, отслеживающих распределение и применение поставленного оружия
Об этом сообщает телекомпания CNN, напоминая, что некоторые конгрессмены-республиканцы ратуют за ревизию помощи США Украине.
CNN пишет, что часть инспекторов прибыли в Киев еще в конце августа, а остальные члены команды приедут к концу сентября.
Пресссекретарь офиса генерального инспектора Мэг Рид отметила, что у офиса впервые появятся постоянные представители в Украине. Сколько будет, CNN не пишет.
Как отмечает BBC, июле пресса извлекла составленный еще осенью 2022 года доклад генерального инспектора Пентагона. которому говорилось, что в первые полгода войны у американцев были проблемы с отслеживанием оружия, боеприпасов и техники, которые шли в Украину огромным потоком — однако серьезных исчезновений и недостач обнаружено не было. Затем Пентагон, как было сказано в докладе, постепенно наладил контроль.
- Напомним, в ноябре Пентагон сообщал , что американские военные проводят инспекции в Украине, чтобы убедиться, что Украина должным образом использует оружие, предоставленное союзниками. По результатам проверки в США заявили, что не располагают информацией о том, что предоставленное Украине оружие используется не по назначению.
- В январе, на фоне коррупционных скандалов в минобороны, в Киев приехали аудиторы США, чтобы убедиться, что "помощь или оружие не перенаправляются". Они не обнаружили существенных злоупотреблений.
- В июле 2023 года в Пентагоне рассказали , как боролись с похищением западного оружия в Украине в начале полномасштабного вторжения – в первые месяцы были случаи похищения западного вооружения в Украине, однако оружие удавалось найти и вернуть.
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