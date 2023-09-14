Пентагон формирует в Киеве команду инспекторов для контроля за поставкой оружия

Об этом сообщает телекомпания CNN, напоминая, что некоторые конгрессмены-республиканцы ратуют за ревизию помощи США Украине.

CNN пишет, что часть инспекторов прибыли в Киев еще в конце августа, а остальные члены команды приедут к концу сентября.

Пресссекретарь офиса генерального инспектора Мэг Рид отметила, что у офиса впервые появятся постоянные представители в Украине. Сколько будет, CNN не пишет.

Как отмечает BBC, июле пресса извлекла составленный еще осенью 2022 года доклад генерального инспектора Пентагона. которому говорилось, что в первые полгода войны у американцев были проблемы с отслеживанием оружия, боеприпасов и техники, которые шли в Украину огромным потоком — однако серьезных исчезновений и недостач обнаружено не было. Затем Пентагон, как было сказано в докладе, постепенно наладил контроль.