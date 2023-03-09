Об этом пишут The New York Times со ссылкой на источники.

Пентагон препятствует администрации Джо Байдена в передаче доказательств спецслужб США Международному уголовному суду в Гааге, касающихся военных преступлений РФ в Украине.

"Американские военные руководители выступают против помощи суду в расследовании россиян, поскольку они боятся создать прецедент, который может помочь проложить путь для преследования американцев", - утвердили журналисты, добавив, что остальная администрация, включая разведывательные службы и государственный департамент и департамент юстиции, выступает за предоставление доказательств суду.

По словам официальных лиц, президент Байден еще не нашел решения ситуации.

Утверждается, что доказательства содержат детали, связанные с расследованием, начатым главным прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом после вторжения России в Украину год назад. Сообщается, что информация содержит материалы о решении российских официальных лиц намеренно нацелить на гражданскую инфраструктуру и угнать тысячи украинских детей с оккупированной территории.