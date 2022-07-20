Пентагон анонсировал передачу Украине 4 установок HIMARS

Об этом сообщает министерство обороны США.

Ранее на этой неделе министр обороны РФ Шойгу приказал генералам отдать приоритет уничтожению ракетно-артиллерийского вооружения дальнего действия, переданного Украине Западом.

ВСУ уже успели успешно использовать HIMARS для ударов по российским линиям снабжения.

"Мы будем продолжать находить инновационные способы поддерживать нашу долгосрочную поддержку храбрых мужчин и женщин украинских Вооруженных сил. Мы будем настраивать нашу помощь, чтобы гарантировать, что у Украины есть технологии, амуниция и чистая огневая мощь, чтобы защитить себя", - заявил Остин.



Министр обороны США также сказал, что новый пакет помощи будет включать снаряды для реактивных систем залпового огня, а также артиллерийские боеприпасы.

Последний пакет увеличит общее количество HIMARS, предоставленных Соединенными Штатами Украины, до 16.

Отмечается, что в целом США предоставили Украине $8 млрд на помощь по безопасности с начала полномасштабной войны, включая $2,2 млрд только за последний месяц.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb