Об этом говорится в официальном заявлении Соединенных Штатов.



Как передает Пентагон, пакет предусматривает большое количество дополнительных боеприпасов, оружия и оборудования.



Пакет помощи содержит:

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

75 тысяч снарядов 155-мм артиллерии;

20 единиц 120-мм минометных систем и 20 000 снарядов к 120-мм минометам;

боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS);

1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;

50 БМП;

противопехотные боеприпасы Claymore;

взрывчатые вещества C-4, взрывные боеприпасы и оборудование для взрыва;

Медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи, перевязочные материалы, мониторы и другое оборудование.

Отмечается также, что всего с начала работы администрации Джо Байдена Соединенные Штаты выделили Украине около $9,8 млрд на помощь в области безопасности.