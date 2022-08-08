Пентагон анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму $1 млрд
Министерство обороны США приняло дополнительный пакет финансовой помощи на сумму $1 млрд для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны
Об этом говорится в официальном заявлении Соединенных Штатов.
Как передает Пентагон, пакет предусматривает большое количество дополнительных боеприпасов, оружия и оборудования.
Пакет помощи содержит:
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- 75 тысяч снарядов 155-мм артиллерии;
- 20 единиц 120-мм минометных систем и 20 000 снарядов к 120-мм минометам;
- боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS);
- 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;
- 50 БМП;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- взрывчатые вещества C-4, взрывные боеприпасы и оборудование для взрыва;
- Медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи, перевязочные материалы, мониторы и другое оборудование.
Отмечается также, что всего с начала работы администрации Джо Байдена Соединенные Штаты выделили Украине около $9,8 млрд на помощь в области безопасности.
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