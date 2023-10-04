Пенсия за выслугу лет: кто и сколько получает в Украине. Объяснение

Об этом рассказала в Military Media Center представитель Святошинского РТЦК и СП младший сержант Вероника Чеканова.

Пенсия за выслугу лет предоставляется бойцам, имеющим 25 лет стажа и достигшим 45 лет на день увольнения. Этот вид назначается со дня увольнения военнослужащего из ВСУ.

Военная отметила, что такие выплаты рассчитываются из денежного довольствия, с которого уплачивался единый социальный взнос. Важно помнить, что доплаты в размере 30, 50 и 100 тыс. грн не учитываются, поскольку с них не уплачивался ЕСВ по постановлению Кабмина от 24.02.2022 №168. В расчет берутся суммы денежного довольствия за последние 24 месяца. Пенсия за выслугу лет не может превышать 70% денежного довольствия.

Рассчитывается пенсия следующим образом:

за 25 лет выслуги – 50% денежного довольствия (за последние 2 года службы) и дополнительно 3% за каждый дополнительный год выслуги;

за 25 лет общего стажа, из которого военная служба составляет не менее 12 лет и 6 месяцев – 50% денежного довольствия (за последние 24 месяца) плюс 1% за каждый год дополнительной выслуги;

при увольнении по состоянию здоровья при наличии 25 лет выслуги – 55% денежного довольствия и дополнительно 3% за каждый год дополнительной выслуги.

Сообщается, что Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" устанавливает порядок пенсионного обеспечения граждан страны, служивших в ВСУ. Согласно этому закону размер пенсии зависит от должностного оклада, оклада за воинское звание, надбавки за выслугу лет и тех прибавок, которые выплачиваются постоянно, например премия, которая начисляется ежемесячно. Как рассчитывать выслугу лет, определено постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июля 1992 года №393.