Пенсия в Украине с 1 июля возрастет для 5 млн украинцев, - Минсоцполитики
Минимальная пенсия с 1 июля вырастет до 1854 грн с 1769 грн
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
Согласно сообщению, с 1 июля в связи с повышением до 1854 грн прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, минимальная пенсия также возрастет до 1854 грн с 1769 грн.
Кроме того, возрастут надбавки к пенсиям за сверхнормативный стаж, повышение, ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии участникам и инвалидам войны, пенсии за особые заслуги.
Отмечается, что с 1 июля 2021 будет установлено повышение в размере 100 грн до страховой пенсии, назначенной в 2019-2020 годах, которая с 2019 году не перечислялась.
В Минсоцполитики отметили, что это повышение будет касаться более 5 млн пенсионеров.
Кроме того, добавили в ведомстве, с 1 октября 2021 будет установлена ежемесячная доплата к пенсии для пенсионеров в возрасте 75-80 лет, которая составит до 400 грн. Это повышение будет касаться почти 1 млн пенсионеров.
При этом минимальная пенсионная выплата для них составит 2500 грн при наличии страхового стажа 20-25 лет и более.
С 1 декабря в связи с ростом минимальной зарплаты минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров в возрасте от 65 лет и при наличии в них 30-35 лет страхового стажа возрастет с 2400 до 2600 грн.
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