Пенсионный фонд выделил 8,2 млрд грн для начала выплат пенсий в марте
Пенсионный фонд профинансировал 8,2 млрд грн, что обеспечит начало выплаты пенсий за март 2022 года
Об этом сообщила пресс-служба фонда в Facebook.
"Пенсионный фонд Украины профинансировал 8,2 млрд грн, что обеспечит начало выплаты пенсий за март 2022 года в перечисленных размерах", – говорится в сообщении.
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