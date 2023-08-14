Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что постановление принято во исполнение Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о разовой денежной выплате ветеранам войны и жертвам нацистских преследований", которым определено, что государство будет ежегодно ко Дню Независимости предоставлять разовую денежную выплату.

Также постановлением предусмотрено, что пенсионеры, имеющие право на такую выплату, получат ее вместе с пенсией.

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Средства на выплату помощи военнослужащим и другим людям, которые принадлежат ветеранам войны, проходят службу и не являются пенсионерами, Пенсионный фонд Украины перечисляет на счета воинских частей или учреждений, где они проходят службу.

Другим людям, имеющим право на разовую денежную выплату и которые не являются пенсионерами или не находятся на службе, помощь выплачивается по их обращениям в органы Пенсионного фонда Украины с документами, подтверждающими право на такую выплату, и информацией о текущем счете, открытом на нем человека в уполномоченном банке.