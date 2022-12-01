Пенсионный фонд сравнил, как изменились средние зарплаты украинцев с начала полномасштабной войны
Пенсионный фонд Украины обнародовал показатель средней заработной платы в Украине. В сентябре украинцы в среднем зарабатывали на 745 грн меньше, чем в феврале, к моменту полномасштабного вторжения России
Учитываемые для исчисления пенсии данные обнародованы на сайте Пенсионного фонда
По данным ПФУ, средняя зарплата в сентябре составила 13387 грн. Это на 641 гривну больше, чем было в августе, но все еще на 745 грн меньше, чем было в феврале.
По месяцам данные о средней зарплате выглядят так:
январь 2022 года – 14 055,38 гривен
февраль 2022 года – 14 133,18 гривен
март 2022 года – 13 016,16 гривен
апрель 2022 года – 12 081,96 гривен
май 2022 года – 12 528,42 гривен
июнь 2022 года – 13 957,63 гривен
июль 2022 года – 13 499,87 гривен
август 2022 года – 12 745,82 гривен
сентябрь 2022 года – 13 387,48 гривен
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