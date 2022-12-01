Учитываемые для исчисления пенсии данные обнародованы на сайте Пенсионного фонда

По данным ПФУ, средняя зарплата в сентябре составила 13387 грн. Это на 641 гривну больше, чем было в августе, но все еще на 745 грн меньше, чем было в феврале.

По месяцам данные о средней зарплате выглядят так:

январь 2022 года – 14 055,38 гривен

февраль 2022 года – 14 133,18 гривен

март 2022 года – 13 016,16 гривен

апрель 2022 года – 12 081,96 гривен

май 2022 года – 12 528,42 гривен

июнь 2022 года – 13 957,63 гривен

июль 2022 года – 13 499,87 гривен

август 2022 года – 12 745,82 гривен

сентябрь 2022 года – 13 387,48 гривен

Как ранее отмечала заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко, накопительная система пенсий не ко времени

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