Пенсионный фонд начал выплаты дополнительных 400 грн для пенсионеров 75-80 лет

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ПФУ.



Согласно сообщению, с 4 октября пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет начнут получать доплаты к пенсиям в размере 400 грн.



"Уже сегодня повышенные пенсии получат те, у кого датой выплаты является 4 число. Другие пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет получат дополнительные средства в определенную им дату выплаты", - отметили в пресс-службе.



В пресс-службе отметили, что после установки такой компенсационной выплаты пенсия не может превышать 10 340,35 грн.



Кроме того, для этой категории граждан минимальная пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2500 гривен.



В ПФУ добавили, что пенсионерам, которые достигнут возраста 75 лет после 1 октября 2021, ежемесячная компенсационная выплата устанавливается с даты достижения указанного возраста. Если же пенсионеру исполнится 80 лет, то с даты достижения такого возраста ежемесячная компенсационная выплата вырастет на 100 грн - до 500 грн.

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