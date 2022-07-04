Пенсионным удостоверением и э-удостоверением вскоре можно будет воспользоваться через "Дию"
Министерство цифровой трансформации Украины запускает бета-тестирование пенсионного удостоверения и виды на временное или постоянное проживание в приложении "Дия"
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.
"Вскоре украинцы смогут воспользоваться двумя необходимыми документами в приложении "Действие". Речь идет о пенсионном удостоверении и удостоверении на временное или постоянное проживание", - говорится в сообщении.
Чтобы стать бета-тестировщиком новых услуг, следует зарегистрироваться по ссылке .
Для тестирования пенсионного удостоверения нужно иметь пенсионное удостоверение, выданное с 2014 года (пластиковое или в виде платежной карты). Для тестирования вида нужно иметь: вид в виде пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем, выданный после 25 апреля 2018 года, банковский счет для авторизации в Дии через BankID, а также смартфон с NFC.
- Ранее в приложении "Дия" уже запустили комплексную услугу для внутренне перемещенных лиц. Можно оформить статус ВПЛ и получить выплату от государства, а также обратиться за помощью к международным организациям.
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