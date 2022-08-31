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Пенсионное, вид на жительство и шеринг авто. В Дии расширили список электронных документов

31 августа, 2022 среда
16:38
Технологии Дия

В Дии добавили электронное пенсионное, вид на жительство, а также возобновления шеринга авто и оплату штрафов от патрульных. Некоторые документы будут доступны на английском языке

Об этом сообщили на пресс-конференции в Министерстве цифровой трансформации Украины .

"Полномасштабная война не изменила наших планов по цифровизации. Мы продолжаем создавать самое удобное государство, общение с которым минимальное, а польза – максимальное. Масштабируем Дию и внедряем документы и услуги, отвечающие самым частым запросам украинцев. Уверен, что большое обновление Дии сделает жизнь украинцев проще", - заявил вице-премьер-министр - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В Дии теперь доступны сервисы:

  • Пенсионное удостоверение;
  • Вид на временное или постоянное проживание;
  • Англоязычные версии загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта на авто;
  • Шеринг авто – вернули в приложение. Это возможность предоставить технический паспорт автомобиля другому человеку;
  • Уплата штрафов от патрульной полиции – также снова будет действительна.

В приложении впервые стали доступны англоязычные версии загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта на авто.

"Права и техпаспорт имеют международную кодировку, которая используется в ЕС, США и Канаде. Чтобы в приложении документы отображались на английском, необходимо переключить язык", - говорится в сообщении.

Пенсионное будет автоматически подтягиваться в действие, нужно только иметь индивидуальный налоговый номер и иметь удостоверение выданное после 2014 года. Для тех у кого документ книжкой – его необходимо заменить в пенсионном фонде.

"На сегодняшний день пенсионное удостоверение будет отображаться у тех, кто уже вышел на пенсию. Для женщин – это от 55 лет, а для мужчин – от 60 лет. Документ будет автоматически подтягиваться. Мы также сделали специальные пенсионные документы – они пригодятся для тех, кто получил статус пенсионера по инвалидности или из-за потери кормильца и так далее. Чтобы получить документ, нужно будет отправить специальный запрос", – заявил Федоров.

Вид на временное или постоянное проживание актуален для иностранцев. В общей сложности этой услугой в Украине пользуются около 200 тыс. человек. Документы должны быть образцы после апреля 2018 года.

"Иностранцы с видами на жительство будут иметь возможность сгенерировать действие - подпись, которая откроет для них возможность пользоваться цифровыми услугами Украины", - сказал Михаил Федоров.

В Дию вернули услугу шеринга авто, которую приостановили из-за полномасштабной войны. Теперь пользователи могут поделиться собственным или получить техпаспорт другого человека в несколько щелчков.

Также вернули в приложение возможность заплатить штрафы от патрульной полиции. Впоследствии возобновят штрафы за фото и видеофиксацию.

В Минцифре советуют обновить приложение для отображения всех новшеств.

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Украина
Дія
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