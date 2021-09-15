Пенсионеры в возрасте 70-75 лет получат ежемесячную доплату

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.

Так, с 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70-75 лет будут установлены ежемесячные доплаты в сумме до 300 грн.

"Это будет касаться тех категорий граждан, пенсия которых меньше размера средней заработной платы 2020 года. Это продолжение системной политики президента и правительства в направлении установления справедливых социальных выплат", - подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что с октября 2021 года пенсионеры в возрасте 75-80 лет будут получать доплаты до 400 грн.

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