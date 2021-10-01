Пенсионеры старше 75 лет с октября получат 400 грн доплаты к пенсиям
Пенсионеры, которым исполнилось 75-80 лет, с 1 октября получат доплаты в размере 400 грн, если их пенсия не достигает уровня средней заработной платы по Украине
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №127 от 22 февраля, опубликованном на Правительственном портале.
Согласно документу, с 1 октября 2021 года лицам, которым исполнилось 75-80 лет, у которых ежемесячный размер пенсий с учетом надбавок и доплат, установленных законодательством, не достигает размера средней заработной платы в Украине, получают ежемесячную компенсацию в размере до 400 грн.
При этом, ежемесячная компенсационная выплата лицам, получающим пенсию и достигли 75 лет до достижения 80-летнего возраста, после 1 октября 2021 (ранее июля), устанавливается и выплачивается с даты достижения ими указанного возраста.
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