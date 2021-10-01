Пенсионеры старше 75 лет с октября получат 400 грн доплаты к пенсиям

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №127 от 22 февраля, опубликованном на Правительственном портале.

Согласно документу, с 1 октября 2021 года лицам, которым исполнилось 75-80 лет, у которых ежемесячный размер пенсий с учетом надбавок и доплат, установленных законодательством, не достигает размера средней заработной платы в Украине, получают ежемесячную компенсацию в размере до 400 грн.

При этом, ежемесячная компенсационная выплата лицам, получающим пенсию и достигли 75 лет до достижения 80-летнего возраста, после 1 октября 2021 (ранее июля), устанавливается и выплачивается с даты достижения ими указанного возраста.