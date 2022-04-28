Пенсионерам на оккупированных территориях, получавшим пенсии через Укрпочту, будут зачислять их на счета в Ощадбанке
Укрпочта не имеет технической возможности доставлять пенсии на оккупированные территории, но эти средства будут начислены таким пенсионерам на счета в Ощадбанке
Об этом сообщило Министерство социальной политики со ссылкой на соответствующее правительственное решение.
Согласно ему пенсионерам, которые получали пенсионные выплаты по месту жительства и остались на временно оккупированных территориях или в местах активных боевых действий, вся сумма пенсии будет зачисляться на счета, открытые в Ощадбанке.
Такое решение связано с тем, что Укрпочта не может технически доставить эти денежные средства в населенные пункты.
"Пенсия будет зачислена на счета после представления Укрпочтой по согласованию с военно-гражданскими администрациями в Пенсионный фонд информации об отсутствии технической возможности производить выплату и доставку пенсий на определенных территориях", – пояснили в министерстве.
Получить свои деньги можно будет в любом отделении Ощадбанка на безопасной территории, предъявив паспорт и идентификационный код. Также нужно будет подписать договор об открытии банковского счета.
Средства будут храниться на счету и при возобновлении доступа к таким территориям Укрпочта доставит полную сумму ее получателям по месту жительства. В случае переселения человека Укрпочта может доставлять пенсию по новому адресу.
"Для пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, ничего не меняется, и им пенсия зачисляется на карточки", – уточнило Минсоцполитики.
- Напомним, в Винницкой области полиция разоблачила преступную группу, которая совершила ряд краж из домов пенсионеров.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.04
Покупка 31.04Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.7Продажа 33.89
- Актуальное
- Важное