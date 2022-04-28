Пенсионерам на оккупированных территориях, получавшим пенсии через Укрпочту, будут зачислять их на счета в Ощадбанке

Об этом сообщило Министерство социальной политики со ссылкой на соответствующее правительственное решение.

Согласно ему пенсионерам, которые получали пенсионные выплаты по месту жительства и остались на временно оккупированных территориях или в местах активных боевых действий, вся сумма пенсии будет зачисляться на счета, открытые в Ощадбанке.



Такое решение связано с тем, что Укрпочта не может технически доставить эти денежные средства в населенные пункты.

"Пенсия будет зачислена на счета после представления Укрпочтой по согласованию с военно-гражданскими администрациями в Пенсионный фонд информации об отсутствии технической возможности производить выплату и доставку пенсий на определенных территориях", – пояснили в министерстве.



Получить свои деньги можно будет в любом отделении Ощадбанка на безопасной территории, предъявив паспорт и идентификационный код. Также нужно будет подписать договор об открытии банковского счета.



Средства будут храниться на счету и при возобновлении доступа к таким территориям Укрпочта доставит полную сумму ее получателям по месту жительства. В случае переселения человека Укрпочта может доставлять пенсию по новому адресу.



"Для пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, ничего не меняется, и им пенсия зачисляется на карточки", – уточнило Минсоцполитики.

Напомним, в Винницкой области полиция разоблачила преступную группу, которая совершила ряд краж из домов пенсионеров.