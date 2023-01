Пенсионер Отто, юный курсант Эдгар По или мишка Тедди: чью историю посмотреть на выходных

О чем бы мы ни смотрели фильмы, всегда речь идет о желании постичь человека. Да и разные режиссеры тем или иным способом подтверждали: кино, мол, это всегда новая возможность узнать человека. Несмотря на то, что человек по сути своей не меняется. В разных временных и географических декорациях он такой же – так же любит и ненавидит, плачет и смеется. Но, Господи, как же он непредсказуем и интересен!

Еспресо выбрал для этих выходных несколько лент, которые тоже говорят на эту тему.

"Мужчина по имени Отто"

В кинотеатрах с 12 января

Комедийная драма "Мужчина по имени Отто" – это уже вторая экранизация всемирно известного произведения "Мужчина по имени Уве" шведского писателя, блогера и колумниста Фредерика Бакмана.

Для автора это было одно из двух дебютных его произведений (одновременно увидевших свет в 2012 году) и сразу получившее небывалое признание. Несмотря на то, что еще до его появления более десятка издательств Бакману в публикации отказали именно потому, что не увидели коммерческого успеха в истории о пожилом ворчуне, утратившем смысл жизни и желающем свести с нею счеты. Можно только догадываться, что чувствовали эти издатели, когда книга начала стремительно завоевывать мир. Только в США – переведенный на английский – этот роман полтора года входил в перечень бестселлеров, что для неместного писателя случай действительно уникальный. В 2015 году в родной Швеции книгу экранизировали. Лента Ханнеса Холма получила немало наград и две номинации на "Оскар". И вот новая экранизация, уже под режиссированием Марка Форстера ("Кристофер Робин") и с двукратным обладателем премии "Оскар" за лучшую мужскую роль Томом Хэнксом

"С первого взгляда может показаться, что Отто (Том Хэнкс) ненавидит людей, - анонсируют эту ленту об одиночестве и о неравнодушии к живущим рядом в кинотеатрах Украины - Его раздражают любые проявления радости и даже человечности. Больше всего донимает мужчину Марисоль (Мариана Тревино) - беременная мать двоих детей, недавно поселившаяся по соседству. Ее просьбам и вопросам нет конца Ежедневно происходит что-то, что мешает Отто побыть в одиночестве и в тишине Только приходя на могилу к своей недавно умершей жене он чувствует себя комфортно ".

В главных ролях: Том Хэнкс, Мариана Тревино, Рэйчел Келлер, Камерон Бриттон, Мануэль Рульфо.

"Бледно-голубой глаз"

С 6 января на Netflix

За рождественско-новогодними празднованиями умышленно обошли вниманием американский триллер по сценарию и режиссуре Скотта Купера с британским актером Кристианом Бейлом в главной роли. Поскольку какие могут быть убийства и ужасы, когда "Нова радість стала"? Однако расследование в 1830 году серии убийств в Военной академии Соединенных Штатов в Вест-Пойнте (Нью-Йорк) ветераном-детективом Августом Ландором с помощью молодого курсанта академии Эдгара Аллана По (того, что потом станет известным писателем и основателем жанра детектива) все-таки держало интригу. Тем более что речь об элегантной костюмированной ленте, которой удалось погрузить в готическую атмосферу первой половины XIX века.

В ролях: Кристиан Бэйл, Гарри Меллинг, Джиллиан Андерсон

"Последние из нас"

Сериал с 15 января на HBO Max

Сюжет одного из самых ожидаемых телепроектов года - сериала The Last of Us ("Последние из нас") строится на одноименной игровой франшизе в жанрах приключенческого боевика, ужасов и выживания от американской студии Naughty Dog. События в сериале происходят через 20 лет после того, как из-за зомби-апокалипсиса привычная жизнь на Земле разрушена.

Сценарий сериала "Последние из нас" создали один из ключевых разработчиков игры Нил Дракманн и Крейг Мазин, чей мини-сериал "Чернобыль" стал одним из лучших шоу 2019 года. Среди ключевых отличий сериала от игры – способ передачи зомби-вируса. Но критики уже говорят о потрясающем сходстве реальных локаций с игровыми, динамичных экшн-сценах, жутких монстрах и т.д.

Наблюдение за тем, как главный герой Джоэл (Педро Паскаль) - молчаливый наемник-одиночка вместе с его подопечной 14-летней Элли (Белла Рэмси) преодолевают опасный путь через заброшенные американские города, а заодно и все угрозы этого пути не только напоминает ход событий в игре, но и говорит о подлинной сущности человека.

"Маканай: Куховарство в доме Майко"

Сериал с 12 января на Netflix

Художественный сериал японского режиссера Хирокадзу Корреди ("Мраморные воришки") о двух подругах, переезжающих в Киото, чтобы воплотить общую мечту - стать Майко. Однако судьба решает по-другому, а значит, каждая из девушек прокладывает собственный путь. Фильм, кроме их историй, еще и о том, как важно сохранять теплые отношения с близкими. И вообще, как нужно быть людьми

В ролях: Нана Мори, Нацуки Дегучи, Аджу Макита

"Приключения Тедди"

В кинотеатрах с 12 января

Поскольку все-таки новогодне-рождественский праздничный период еще продолжается, то приключенческий фильм для всей семьи, снятый в Норвегии режиссером Андреи Экербом – именно то. Режиссер экранизировал рассказ популярного детского писателя Альфа Пройсена.

"Восьмилетняя Марианна часто замечает то, на что совершенно не обращают внимания взрослые, - анонсируют фильм в украинских кинотеатрах. - В канун Рождества она прогуливалась по местной ярмарке и заметила на полке одной из лавок плюшевого медведя. Кажется, он живой! Так что Марианни при всем нужно забрать его с собой.Осталось только выиграть игрушку в колесе фортуны. Медвежонок Тедди, который действительно оказался живым, вовсе этому не обрадовался. Заводить себе ребенка, который бы с ним все время носился, он совсем не хочет. Другое дело - если какой-то богатый господин заберет его к себе… Тедди даже готов к уловкам, чтобы попасть туда, куда хочет сам… Напрасно лохматый так сделал – теперь придется сидеть в одиночестве в темном сарае… Однако Марианна не привыкла отказываться от своих мечтаний… Она хочет найти мишку где бы тот не был".

В главных ролях Марте Клерк-Нильссен, Надер Хадем, Марианн Холе, Медина Икбал, Кай Ремлов

