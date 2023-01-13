Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура Пенсионер Отто, юный курсант Эдгар По или мишка Тедди: чью историю посмотреть на выходных
Обзор

Пенсионер Отто, юный курсант Эдгар По или мишка Тедди: чью историю посмотреть на выходных

13 января, 2023 пятница
19:30
Культура

От новой экранизации шведского бестселлера, который только в США полтора года был в перечне самых популярных книг, до одного из самых ожидаемых телепроектов года

О чем бы мы ни смотрели фильмы, всегда речь идет о желании постичь человека. Да и разные режиссеры тем или иным способом подтверждали: кино, мол, это всегда новая возможность узнать человека. Несмотря на то, что человек по сути своей не меняется. В разных временных и географических декорациях он такой же – так же любит и ненавидит, плачет и смеется. Но, Господи, как же он непредсказуем и интересен!

Еспресо выбрал для этих выходных несколько лент, которые тоже говорят на эту тему.

"Мужчина по имени Отто"

В кинотеатрах с 12 января

Комедийная драма "Мужчина по имени Отто" – это уже вторая экранизация всемирно известного произведения "Мужчина по имени Уве" шведского писателя, блогера и колумниста Фредерика Бакмана.

Для автора это было одно из двух дебютных его произведений (одновременно увидевших свет в 2012 году) и сразу получившее небывалое признание. Несмотря на то, что еще до его появления более десятка издательств Бакману в публикации отказали именно потому, что не увидели коммерческого успеха в истории о пожилом ворчуне, утратившем смысл жизни и желающем свести с нею счеты. Можно только догадываться, что чувствовали эти издатели, когда книга начала стремительно завоевывать мир. Только в США – переведенный на английский – этот роман полтора года входил в перечень бестселлеров, что для неместного писателя случай действительно уникальный. В 2015 году в родной Швеции книгу экранизировали. Лента Ханнеса Холма получила немало наград и две номинации на "Оскар". И вот новая экранизация, уже под режиссированием Марка Форстера ("Кристофер Робин") и с двукратным обладателем премии "Оскар" за лучшую мужскую роль Томом Хэнксом

"С первого взгляда может показаться, что Отто (Том Хэнкс) ненавидит людей, - анонсируют эту ленту об одиночестве и о неравнодушии к живущим рядом в кинотеатрах Украины - Его раздражают любые проявления радости и даже человечности. Больше всего донимает мужчину Марисоль (Мариана Тревино) -  беременная мать двоих детей, недавно поселившаяся по соседству. Ее просьбам и вопросам нет конца Ежедневно происходит что-то, что мешает Отто побыть в одиночестве и в тишине Только приходя на могилу к своей недавно умершей жене он чувствует себя комфортно ".

В главных ролях: Том Хэнкс, Мариана Тревино, Рэйчел Келлер, Камерон Бриттон, Мануэль Рульфо.

"Бледно-голубой глаз"

С 6 января на Netflix

За рождественско-новогодними празднованиями умышленно обошли вниманием американский триллер по сценарию и режиссуре Скотта Купера с британским актером Кристианом Бейлом в главной роли. Поскольку какие могут быть  убийства и ужасы, когда "Нова радість стала"? Однако расследование в 1830 году серии убийств в Военной академии Соединенных Штатов в Вест-Пойнте (Нью-Йорк) ветераном-детективом Августом Ландором с помощью молодого курсанта академии Эдгара Аллана По (того, что потом станет известным писателем и основателем жанра детектива) все-таки держало интригу. Тем более что речь об элегантной костюмированной ленте, которой удалось погрузить в готическую атмосферу первой половины XIX века.

В ролях: Кристиан Бэйл, Гарри Меллинг, Джиллиан Андерсон

"Последние из нас"

Сериал с 15 января на HBO Max

Сюжет одного из самых ожидаемых телепроектов года - сериала The Last of Us ("Последние из нас") строится на одноименной игровой франшизе в жанрах приключенческого боевика, ужасов и выживания от американской студии Naughty Dog. События в сериале происходят через 20 лет после того, как из-за зомби-апокалипсиса привычная жизнь на Земле разрушена.

Сценарий сериала "Последние из нас" создали один из ключевых разработчиков игры Нил Дракманн и Крейг Мазин, чей мини-сериал "Чернобыль" стал одним из лучших шоу 2019 года. Среди ключевых отличий сериала от игры – способ передачи зомби-вируса. Но критики уже говорят о потрясающем сходстве реальных локаций с игровыми, динамичных экшн-сценах, жутких монстрах и т.д.

Наблюдение за тем, как главный герой Джоэл (Педро Паскаль) - молчаливый наемник-одиночка вместе с его подопечной 14-летней Элли (Белла Рэмси) преодолевают опасный путь через заброшенные американские города, а заодно и все угрозы этого пути не только напоминает ход событий в игре, но и говорит о подлинной сущности человека.

"Маканай: Куховарство в доме Майко"

Сериал с 12 января на Netflix

Художественный сериал японского режиссера Хирокадзу Корреди ("Мраморные воришки") о двух подругах, переезжающих в Киото, чтобы воплотить общую мечту - стать Майко. Однако судьба решает по-другому, а значит, каждая из девушек прокладывает собственный путь. Фильм, кроме их историй, еще и о том, как важно сохранять теплые отношения с близкими. И вообще, как нужно быть людьми

В ролях: Нана Мори, Нацуки Дегучи, Аджу Макита

"Приключения Тедди"

В кинотеатрах с 12 января

Поскольку все-таки новогодне-рождественский праздничный период еще продолжается, то приключенческий фильм для всей семьи, снятый в Норвегии режиссером Андреи Экербом – именно то. Режиссер экранизировал рассказ популярного детского писателя Альфа Пройсена.

"Восьмилетняя Марианна часто замечает то, на что совершенно не обращают внимания взрослые, - анонсируют фильм в украинских кинотеатрах. - В канун Рождества она прогуливалась по местной ярмарке и заметила на полке одной из лавок плюшевого медведя. Кажется, он живой! Так что Марианни при всем нужно забрать его с собой.Осталось только выиграть игрушку в колесе фортуны. Медвежонок Тедди, который действительно оказался живым, вовсе этому не обрадовался. Заводить себе ребенка, который бы с ним все время носился, он совсем не хочет. Другое дело - если какой-то богатый господин заберет его к себе… Тедди даже готов к уловкам, чтобы попасть туда, куда хочет сам… Напрасно лохматый так сделал – теперь придется сидеть в одиночестве в темном сарае… Однако Марианна не привыкла отказываться от своих мечтаний… Она хочет найти мишку где бы тот не был".

В главных ролях Марте Клерк-Нильссен, Надер Хадем, Марианн Холе, Медина Икбал, Кай Ремлов

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Статьи
Новости
Кино
Читайте также:
Микола Княжицький
Автор
12 января, 2023 четверг
Русскую церковь в Украине хотят сохранить
Автор Татьяна Яворськая
11 января, 2023 среда
Икона с "Мерседесом": имело ли право УПЦ МП разрисовывать лавру портретами своих руководителей
світ, міжнародний огляд
Автор
12 января, 2023 четверг
Украина держится за Соледарь, Пригожин "хвастается" телом британца, Герасимову вручили "отравленную чашу". Мировые СМИ об Украине 12 января
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.96
    Покупка 39.96
    Продажа 40.64
  • EUR
    Покупка 41.94
    Продажа 42.99
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
13 января
20:08
Бердянск
Оккупанты сообщили, что в Бердянске взорвали автомобиль коллаборанта Кичигина
20:06
Звезда "Динамо" Цыганков заинтересовал клубы АПЛ, - СМИ
20:02
OPINION
Любитесь, чернобровые, но не с москалями
20:00
Обзор
Победные новости 324-го дня войны: революция в киберзащите, легкие танки от Франции и технологии разумного оповещения от Израиля
19:47
Обновлено
В ОК "Юг" призвали дождаться официальных данных по Мирному и Дорожнянке на Запорожье
19:33
В районе аэродрома в Бердянске раздалось несколько взрывов, вспыхнул пожар
19:17
В ЕС настаивают на необходимости изменений в отбор судей КСУ по рекомендациям Венецианской комиссии
19:14
ЕС перечислит первый транш макрофинансовой помощи в январе
19:07
карантин маска
В Германии с февраля отменят обязательное ношение масок в междугородных поездах
19:05
Соледар
Бои за Соледарь продолжаются, - Генштаб ВСУ
18:56
Генератор, питающий главную елку Украины, передадут военным
18:54
Из-за потерь россиян на временно оккупированную Херсонщину прибыло пополнение военных медиков РФ, - Генштаб
18:42
Эксклюзив
Из российских дронов из-за санкций исчезли некоторые иностранные комплектующие, - соучредитель компании по изготовлению дронов Вьюнник
18:39
Правительство создало Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины
18:34
Германия примет решение о передаче Украине танков Leopard на следующей неделе, - Bloomberg
18:29
Мотор Сич открыла представительство в Турции
18:27
Эксклюзив
Контроль в ЕС, в частности в Польше, усложняет поставки БПЛА в Украину, - директор компании по производству дронов Вьюник
18:26
Экстренеру сборной Украины Петракову предложили работу за границей, - СМИ
18:13
Эксклюзив
КСУ
ЕС не откроет переговоры о вступлении Украины без реформы КСУ, – юрист Жернаков
18:13
Коллектив ЗАЭС признали "Человеком года в сфере контроля над вооружениями"
18:11
"Смотри, куда идешь": ГСЧС и группа ТНМК презентовали клип о минной безопасности
18:05
Норвегия планирует инвестировать 240 млн евро в производство артиллерийских боеприпасов
18:00
OPINION
История о мягкой силе российских спецслужб
17:59
Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за 2 года, - Шмыгаль
17:57
Артем Прима
Биатлон: мужская сборная Украины финишировала 6-й в эстафете. Это лучший показатель сезона
17:51
Китай запустил на орбиту три новых спутника
17:49
Эксклюзив
Нет предпосылок считать, что динамика в Соледаре изменится к худшему, - военный эксперт Киричевский
17:40
Польша и Литва предложат ядерные ограничения для России в новых санкциях ЕС, - Reuters
17:36
Станция метро "Зверинецкая" вместо "Дружбы народов": более 100 тыс. киевлян поддержали переименование 7 объектов в столице
17:36
За неделю морские пехотинцы уничтожили 66 россиян, 2 беспилотника, хранилище с боеприпасами и 1 РСЗО
17:35
Как уберечься от отравления угарным газом: советы спасателей
17:23
"Живем, как на птицефабрике": ученые "Станции Вернадский" фиксируют стремительное увеличение количества пингвинов
17:20
Ходят по подвалам, амбарам и гаражам: в Центре нацсопротивления рассказали, как оккупанты разыскивают украинских партизан
17:08
Эксклюзив
Китай обдирает Россию, как когда-то это делали с Ираном, - эксперт по международной энергетике Гончар
16:59
"Арсенал" предложил "Шахтеру" 90-95 млн евро за Мудрика
16:51
Сергей Марченко
"Война затягивается": глава Минфина Марченко заявил, что Украина нуждается в большей финансовой поддержке Запада
16:48
Литовский парламент наградил Зеленского премией Свободы
16:39
Россия обстреляла из артиллерии Купянский район Харьковской области. Погибли 2 женщины
16:28
СБУ задержала бывшего охранника российской пыточной в Херсоне
16:26
В Бердянске ради госпиталя для оккупантов закрыли детское отделение больницы
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV