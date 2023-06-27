К обучению в формате онлайн встреч с преподавателями Пенсильванского университета отобрано несколько сотен участников. В дальнейшем планируется второй поток программы.

По словам проректора Penn Global Learners, профессора Езекииля Эммануэля, этот курс — возможность поддержать развитие образовательных проектов в Украине даже во время войны. "Мы предложим курсы английского, которые сфокусированы на карьерном развитии. Цель программы Penn Global Learners состоит в том, чтобы лучшие студенты со всего мира имели доступ к образовательным возможностям мирового уровня независимо от их жизненных обстоятельств", - отмечает он.

"Для нас это большая честь и ответственность сотрудничать с одним из самых мощных учебных заведений в мире, одним из восьми старейших американских университетов, который входит в Лигу Плюща. Мы искренне радуемся, что можем предоставлять украинцам возможность развиваться и изучать иностранный язык с лучшими преподавателями", — комментирует основатель волонтерской сети, нардеп Алексей Гончаренко и отмечает, что вложения в качественное образование и культуру ― это шанс для Украины совершить экономический рывок после победы.

Гончаренко центры – это негосударственная всеукраинская сеть бесплатных открытых образовательно-культурных и волонтерских пространств. Сеть была основана Алексеем Гончаренко в 2021 году для предоставления современного, качественного и доступного образования украинцам в разных уголках страны. Сейчас в более чем 20 центрах преподают английский детям и взрослым, готовят подростков к экзаменам, проводят курсы по финансовой и медиаграмотности. С февраля 2022 года сеть, кроме образовательной программы, переформатировалась также в волонтерские хабы, где помогают переселенцам и военным.