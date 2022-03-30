Пенсии за апрель начали выплачивать во всех регионах, даже в сложных – Укрпочта
Выплаты пенсий за апрель пройдут во всех регионах, в том числе – в сложных районах Луганской, Херсонской, Черниговской, Сумской и других областей
Об этом сообщила Укрпочта, пишет Интерфакс-Украина.
Выплаты пенсий начались по всей Украине, в том числе, в сложных районах Луганской, Херсонской, Черниговской, Сумской и других областей.
"Если человек сменил место жительства, в компании работает механизм переадресации выплат на любое доступное отделение", – подчеркивает национальный почтовый оператор.
Чтобы переадресовать выплату, следует обратиться в контакт-центр Укрпочты или в Пенсионный фонд. Там можно указать удобное место получения выплат. Все они выплачиваются адресно, наличными, добавили в компании.
"Если пенсионер, ранее получавший пенсию в банке, пока не имеет доступа к банковскому отделению, он может обратиться в Пенсионный фонд Украины для получения пенсии в ближайшем отделении Укрпочты или передать заявление через почтальона или в любом почтовом отделении", - говорится в сообщении.
В марте почтальоны доставили 85% или 8,9 млрд грн пенсий, их смогли доставить только туда, где не было опасности.
Напомним, правительство обещает продолжать финансировать армию, пенсии и зарплаты бюджетников полностью, хотя сокращает расходы государственного бюджета по другим программам.
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