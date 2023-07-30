Пенсии в августе: кто получит надбавки и доплаты
Кому исполнится 70, 75 или 80 лет, они могут рассчитывать на надбавки. Также ко Дню Независимости отдельные категории граждан получат доплаты – от 450 до 3100 грн
В августе 2023 года для украинских пенсионеров не предусмотрены новые индексации. В большинстве случаев размер пенсий остается неизменным. Исключение составляют граждане, которым в августе исполнится 70, 75 или 80 лет. Они смогут получить надбавку по возрасту.
Минимальная пенсия соответствует минимальному прожиточному минимуму, что остается неизменным с конца 2022 года и составляет 2093 грн.
Доплаты ко Дню Независимости
21 июля 2023 года Кабинет Министров Украины принял постановление №754 о дополнительной социальной защите ветеранов войны и жертв нацистских преследований. Речь идет об единовременных выплатах размером от 450 до 3100 гривен.
Денежная помощь выплачивается до 24 августа 2023 года в следующем размере:
1) лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья:
I группы – 3 100 гривен;
II группы – 2 900 гривен;
III группы – 2 700 гривен;
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2) участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания, – 1000 гривен;
3) лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, – 3 100 гривен;
4) членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно пункту 1 статьи 10 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", членам семей погибших (умерших) защитников и защитников Украины, а также супругам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, не вступившим в брак во второй раз, - 650 гривен;
5) участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 450 гривен.
В июле на пенсии ушло более 57 млрд грн
"Финансирование пенсий за июль завершено. На пенсионные выплаты профинансировано 57,6 млрд грн, в том числе 10 млрд грн – на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 47,6 млрд грн – через уполномоченные банки", – информировал Пенсионный фонд вчера, 29 июля.
Кроме того, по состоянию на 28 июля направлено:
870,6 млн грн – на выплату жилищных субсидий и льгот;
2186,2 млн грн – на страховые выплаты, в том числе 1089,1 млн грн на оплату больничных.
- Пенсионная система Украины находится на стадии реформирования.
- Внедрение накопительного пенсионного обеспечения находится в стадии обсуждения.
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