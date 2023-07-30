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Пенсии в августе: кто получит надбавки и доплаты

30 июля, 2023 воскресенье
17:19
Экономика

Кому исполнится 70, 75 или 80 лет, они могут рассчитывать на надбавки. Также ко Дню Независимости отдельные категории граждан получат доплаты – от 450 до 3100 грн

В августе 2023 года для украинских пенсионеров не предусмотрены новые индексации. В большинстве случаев размер пенсий остается неизменным. Исключение составляют граждане, которым в августе исполнится 70, 75 или 80 лет. Они смогут получить надбавку по возрасту.

Минимальная пенсия соответствует минимальному прожиточному минимуму, что остается неизменным с конца 2022 года и составляет 2093 грн.

Доплаты ко Дню Независимости

21 июля 2023 года Кабинет Министров Украины принял постановление №754 о дополнительной социальной защите ветеранов войны и жертв нацистских преследований. Речь идет об единовременных выплатах размером от 450 до 3100 гривен.

Денежная помощь выплачивается до 24 августа 2023 года в следующем размере:

1) лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья:

I группы – 3 100 гривен;
II группы – 2 900 гривен;
III группы – 2 700 гривен;

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2) участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания, – 1000 гривен;

3) лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, – 3 100 гривен;

4) членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно пункту 1 статьи 10 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", членам семей погибших (умерших) защитников и защитников Украины, а также супругам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, не вступившим в брак во второй раз, - 650 гривен;

5) участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 450 гривен.

В июле на пенсии ушло более 57 млрд грн

"Финансирование пенсий за июль завершено. На пенсионные выплаты профинансировано 57,6 млрд грн, в том числе 10 млрд грн – на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 47,6 млрд грн – через уполномоченные банки", – информировал Пенсионный фонд вчера, 29 июля.

Кроме того, по состоянию на 28 июля направлено:

870,6 млн грн – на выплату жилищных субсидий и льгот;

2186,2 млн грн – на страховые выплаты, в том числе 1089,1 млн грн на оплату больничных.

День Независимости
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