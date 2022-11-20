Об этом сообщает информационный портал Новости-Грузия.

Пенитенциарная служба Грузии отрицает заявление адвоката Валерия Гелбахиани о том, что его подзащитный Михеил Саакашвили отравлен, и именно с этим связано ухудшение его здоровья.

"Осужденный Саакашвили находится под контролем в больнице, принимаются соответствующие медицинские меры. Чтобы избежать дезинформации, призываем всех воздержаться от распространения непроверенной и необоснованной информации", - говорится в заявлении службы исполнения наказаний.

В ведомстве подчеркивают, что никто не предоставил никаких официальных документов, подтверждающих отравление Саакашвили.

При этом Гелбахиани 19 ноября заявил, что ядовитые вещества в организме Саакашвили обнаружила, иностранная экспертиза. Подробности адвокат пообещал обнародовать в начале следующей недели.

Мать Саакашвили Гиули Аласания утверждает, что в его организме нашли повышенное содержание тяжелых металлов: ртути, бария и талии. Родители требуют перевезти его на лечение за границу.

В конце июля адвокат Михеила Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил , что экс-президент Грузии принял решение уйти из грузинской политики из-за состояния здоровья.

8 ноября другой адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что по результатам поступивших из Германии анализов у Михеила Саакашвили – деменция и туберкулез.

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