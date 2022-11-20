Пенитенциарная служба Грузии отрицает, что Саакашвили отравили
Грузинская служба исполнения наказаний отвергает заявление адвоката Михеила Сакашвили о том, что в организме заключенного экс-президента нашли яд
Об этом сообщает информационный портал Новости-Грузия.
Пенитенциарная служба Грузии отрицает заявление адвоката Валерия Гелбахиани о том, что его подзащитный Михеил Саакашвили отравлен, и именно с этим связано ухудшение его здоровья.
"Осужденный Саакашвили находится под контролем в больнице, принимаются соответствующие медицинские меры. Чтобы избежать дезинформации, призываем всех воздержаться от распространения непроверенной и необоснованной информации", - говорится в заявлении службы исполнения наказаний.
В ведомстве подчеркивают, что никто не предоставил никаких официальных документов, подтверждающих отравление Саакашвили.
При этом Гелбахиани 19 ноября заявил, что ядовитые вещества в организме Саакашвили обнаружила, иностранная экспертиза. Подробности адвокат пообещал обнародовать в начале следующей недели.
Мать Саакашвили Гиули Аласания утверждает, что в его организме нашли повышенное содержание тяжелых металлов: ртути, бария и талии. Родители требуют перевезти его на лечение за границу.
- В конце июля адвокат Михеила Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил , что экс-президент Грузии принял решение уйти из грузинской политики из-за состояния здоровья.
- 8 ноября другой адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что по результатам поступивших из Германии анализов у Михеила Саакашвили – деменция и туберкулез.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.5
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное